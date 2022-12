Binance vai comprar gigante cripto falida Voyager por R$ 5 bilhões

A gigante cripto Voyager, que entrou em falência em 2022, anunciou nesta segunda-feira, 19, que aceitou uma proposta de compra feita pela Binance.US, braço da maior corretora de criptoativos do mundo que opera exclusivamente nos Estados Unidos.

Em um comunicado, a Voyager informou que a Binance.US apresentou a maior e "melhor" proposta para a aquisição, considerando o objetivo central da empresa de "maximizar o valor devolvido aos clientes e outros credores em um prazo acelerado".

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Apesar do nome, a Binance.US é considerada uma entidade independente da corretora de criptoativos, mas possui um contrato de licenciamento para o uso da marca. Ela possui sede na Califórnia.

A Voyager também anunciou que a aquisição será de US$ 1,02 bilhão (pouco mais de R$ 5,3 bilhões, na cotação atual), oferecendo "um caminho claro para que os fundos dos clientes da Voyager sejam desbloqueados o mais rápido possível".

"As reivindicações da empresa contra a Three Arrows Capital permanecem com a massa falida, e qualquer recuperação futura sobre essas e outras reivindicações não liberadas será distribuída aos credores da massa falida", esclareceu a gigante de empréstimos com criptoativos.

Segundo o comunicado, o objetivo da Binance.US é "devolver cripto aos clientes em espécie, de acordo com os desembolsos aprovados pelo tribunal e os recursos da plataforma".

Caso o acordo não seja concluído até 18 de abril de 2023, com potencial extensão por mais um mês, a Voyager poderá usar um depósito de US$ 10 milhões feito pela Binance.US para ajudar no reembolso de clientes. Um tribunal analisará a proposta em 5 de janeiro.

A Voyager, uma das principais empresas na área de empréstimos com criptoativos, entrou em um processo de reestruturação e declarou falência em julho de 2022. À época, ela passou a aceitar propostas de compra de outras empresas.

A FTX e a Binance travaram uma grande disputa pelos ativos da companhia, mas a exchange de Sam Bankman-Fried saiu vencedora. Entretanto, o acordo inicial de compra foi rompido devido à falência da corretora em novembro deste ano.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok