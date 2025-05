Paris Saint-German revela criação de reserva de bitcoin e investimento na criptomoeda

O Paris Saint-German revelou na última quinta-feira, 29, que criou uma reserva de bitcoin e está investindo no ativo desde o ano passado. A operação está sendo liderada pelo PSG Labs, braço do clube dedicado a iniciativas envolvendo a adoção de novas tecnologias.

A criação da reserva foi compartilhada por Pär Helgosson, que lidera o PSG Labs, durante um evento do mercado cripto nos Estados Unidos. Ele não informou quanto, exatamente, o clube investiu na criptomoeda ou quantas unidades do ativo ele possui no momento.

Helgosson afirmou que o clube "adicionou o bitcoin aos nossos balanços contábeis. Nós pegamos nossas reservas em moedas fiduciárias e alocamos em bitcoin. Nós ainda temos as unidades nos balanços. E como um dos maiores clubes do mundo, nós somos a maior empresa esportiva a adotar essa estratégia".

A convergência entre o mundo dos ativos digitais e do esporte não é nova. Diversos grupos relevantes ao redor do mundo lançaram nos últimos anos projetos envolvendo criptoativos, em especial tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) e os chamados fan tokens.

Em geral, porém, as iniciativas se concentraram em ações de fidelização e engajamento do público com os clubes. O anúncio do PSG é o primeiro que indica um uso das criptomoedas como uma opção de investimento para as empresas por trás desses times de futebol.

Ao justificar a decisão, Helgosson pontuou que quase 80% de todos os fãs do PSG têm menos de 34 anos, o que obriga o clube a acompanhar novas tendências na sociedade e novos hábitos de consumo das gerações mais novas. Nesse sentido, ele considera ser importante adotar novas tecnologias.

"O PSG é mais do que um clube de futebol. Nós somos uma marca de estilo de vida. Nós somos sobre o que vêm depois, assim como o bitcoin", disse. O executivo lembrou que o clube foi o primeiro a escolher um executivo como head de "Web3 e metaverso", desenvolvendo projetos nos segmentos.

Agora, o Paris Saint-German também pretende investir em projetos e empresas no mundo cripto: "Estamos acelerando empreendedores e empreendimentos de bitcoin, e ajudaremos você a construir. Lançaremos com você, listaremos com você, arrecadaremos com você. Ajudaremos você a encontrar esse mercado global com nossos mais de meio bilhão de fãs ao redor do mundo".

