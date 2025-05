Libertadores 2025: Flamengo tem 50% de chance de encarar times da Argentina nas oitavas

A Conmebol Libertadores definiu na quinta-feira, 29, os times classificados para as oitavas de final. O Flamengo avançou em segundo lugar em seu grupo pelo terceiro ano consecutivo. No sorteio da próxima segunda-feira, 2, o clube carioca terá 50% de chance de enfrentar uma equipe argentina que estão no pote 1, formado pelos líderes de cada grupo: Estudiantes, River Plate, Racing e Vélez Sarsfield.

Os confrontos da fase eliminatória acontecerão nas semanas dos dias 13 e 20 de agosto, com o Flamengo jogando a segunda partida fora de casa.

O único adversário que o Flamengo não venceu na fase de grupos foi o Central Córdoba, time argentino que terminou com a mesma pontuação do Rubro-Negro, 11 pontos, mas foi eliminado pelo saldo de gols. O Flamengo perdeu o jogo em casa por 2 a 1 e empatou em 1 a 1 fora.

Nos últimos mata-matas, o Flamengo obteve resultados positivos contra times argentinos. Foi campeão contra o River Plate em 2019, venceu o Vélez na semifinal de 2022 e eliminou o Defensa y Justicia nas oitavas de 2021. Em 2020, contudo, foi eliminado pelo Racing nos pênaltis também nas oitavas.

Possibilidade de clássico nacional nas oitavas

A chance de o Flamengo ser sorteado contra um clube brasileiro na próxima fase é de 37,5%. Estão no pote 1 os brasileiros Palmeiras, São Paulo e Internacional. A última vez que o Flamengo enfrentou um time do país nas oitavas foi em 2018, quando foi eliminado pelo Cruzeiro. Em outras fases recentes, o clube venceu o Internacional e Grêmio em 2019, e superou Corinthians e Athletico-PR em 2022, ano em que conquistou o título sobre o Furacão. Em 2021, o time foi vice-campeão após perder a final para o Palmeiras.

Além das equipes brasileiras e argentinas, o único outro clube no pote 1 é a LDU, do Equador, que esteve no grupo do Flamengo. O time equatoriano não venceu nenhum dos dois jogos contra o Rubro-Negro, empatando em 0 a 0 fora e perdendo por 2 a 0 no Maracanã.

Os principais adversários que eliminaram o Flamengo em edições anteriores não estarão disponíveis para um confronto direto nas oitavas. O Peñarol, do Uruguai, que eliminou o clube nas quartas de 2024, classificou-se em segundo lugar e só poderá enfrentar o Flamengo em fases posteriores. O Olimpia, do Paraguai, que eliminou o Rubro-Negro nas oitavas em 2023, ficou em último no grupo e não avançou nem para a Copa Sul-Americana.