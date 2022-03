Os 10 NFTs mais procurados de 2022 até agora

Uma pesquisa da Design Bundles revelou quais foram os 10 NFTs mais pesquisados no Google em 2022. Jogos play-to-earn, metaverso e colecionáveis esportivos foram os que mais chamaram a atenção do público, com Axie Infinity, The Sandbox e NBA Top Shot ocupando os primeiros lugares da lista.

Os monstrinhos de Axie Infinity, apelidados de “Axies”, conquistaram mesmo seu lugar ao sol. Com 3,86 milhões de pesquisas mensais, eles foram os NFTs mais procurados do mundo com larga vantagem. Em Axie Infinity, é preciso comprá-los para ter acesso ao jogo e suas funcionalidades play-to-earn, que com recompensas em criptomoedas, colaboram para a independência financeira de muitas pessoas.

O metaverso The Sandbox fica em segundo lugar, com, em média, 553 mil pesquisas mensais. O universo virtual, que é a casa de Snoop Dogg, Adidas, The Walking Dead, entre outros, chama a atenção com seus terrenos virtuais e a possibilidade de ser vizinho de uma celebridade, participando de eventos exclusivos. Tudo isso, é claro, em sua versão em pixels, clássica de The Sandbox.

Axie Infinity: 3,86 milhões de pesquisas mensais The Sandbox: 553 mil pesquisas mensais NBA Top Shot: 477 mil pesquisas mensais Sorare: 417 mil pesquisas mensais Decentraland: 201 mil pesquisas mensais Rarible: 192 mil pesquisas mensais CryptoKitties: 111 mil pesquisas mensais Gods Unchained: 111 mil pesquisas mensais CryptoPunks: 96 mil pesquisas mensais Bored Ape Yacht Club: 59 mil pesquisas mensais

O envolvimento de celebridades não é exclusivo de The Sandbox, e fez com que os tokens disparassem em popularidade rapidamente em 2021. Já em 2022, o número de pesquisas pela palavra “NFT” continua subindo. São em média 5,1 milhões de pesquisas por mês, quase cinco vezes mais que no final de 2021, segundo a pesquisa.

No NBA Top Shot, você encontra todos os astros do basquete norte-americano. A partir de cards colecionáveis digitais, os fãs têm acesso a momentos icônicos das partidas da liga. A coleção de NFTs ficou em terceiro lugar, com em média 477 mil pesquisas mensais, mas não é o único destaque no setor esportivo.

A Sorare vem logo em seguida, com uma média de 417 pesquisas por mês. Na plataforma, que é focada no futebol, é possível utilizar cards digitais para montar times próprios e negociar jogadores.

Os NFTs de metaverso, jogos play-to-earn e arte digital colecionável continuam dominando a lista. CryptoKitties, a primeira coleção de NFTs, ainda faz sucesso com 111 mil pesquisas mensais. Já Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks, famosos por chegar a preços milionários e promover a mais alta exclusividade, tiveram 59 e 96 mil pesquisas mensais em 2022, respectivamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok