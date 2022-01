Neymar compra dois NFTs de coleção famosa por quase R$ 6 milhões

O craque Neymar entrou na onda dos "macacos entediados". Nesta quinta-feira, 20, o jogador do PSG e da Seleção Brasileira anunciou a compra de dois NFTs da famosa coleção Bored Ape Yacht Club (BAYC): "Sou um macaco!", publicou nas redes sociais, junto com a imagem de um dos NFTs, que agora é sua foto de perfil no Twitter.

Segundo dados da plataforma OpenSea, maior marketplace de NFTs do mundo, o craque brasileiro investiu, ao todo, mais de 1,1 milhão de dólares (quase 6 milhões de reais) nas duas compras. Pelo BAYC #6633, Neymar pagou 159,99 ETH, equivalente a 517 mil dólares, ou 2,7 milhões de reais. Já pelo BAYC #5269, foram 189,69 ETH, ou cerca de 613 mil dólares (3,29 milhões de reais).

A plataforma também mostra que Neymar comprou um endereço personalizado para sua carteira, utilizando o Ethereum Name Service, que permite que usuários da rede Ethereum troque seu endereço, que em geral é uma combinação de letras e números, por um termo personalizado. No caso do atleta, sua carteira foi nomeada "EneJay", em referência às iniciais do seu nome.

Dados do blockchain Ethereum mostram que Neymar transferiu 474,33 ETH para sua carteira, totalizando uma exposição de 1,53 milhão de dólares (8,26 milhões de reais) ao segundo criptoativo mais famoso do mundo. Após as duas compras, a carteira ainda tem guardados 124,65 ETH (equivalente a 402 mil dólares), que em breve poderão ser usados na aquisição de outros tokens não-fungíveis.

Uma das coleções mais populares, desejadas e caras do universo dos NFTs, os Bored Apes são desenhos de macacos entediados gerados por um algoritmo de randomização. Assim, cada NFT combina características únicas de cores, roupas e acessórios, gerando alguns tokens mais comuns e outros mais raros (e caros). Ao todo, são 10.000 tokens diferentes, e o BAYC #6633 que Neymar comprou, por exemplo, é o 91º mais raro entre todos eles, segundo a plataforma Cool Rarity. Já o BAYC #5269 é o 628º colocado no ranking de raridade.

Mais do que a arte com os macacos, os tokens não fungíveis desta coleção oferecem aos seus proprietários um tipo de símbolo de status, e também uma série de benefícios. Além de acesso a um seleto grupo que inclui milionários, bilionários, famosos e altos executivos de grandes corporações, que se reúnem em canais no Discord, os donos dos tokens também têm acesso a camarotes em baladas de Las Vegas, festas em Nova York, eventos pelo mundo e muito mais.

Assim, mais do que um "jpeg de macaco", os NFTs da BAYC se tornaram uma espécie de "passaporte" para um clube de endinheirados. Além de Neymar, vários outros famosos têm tokens desta coleção, como o rapper Eminem, o apresentador Jimmy Fallon, o jogador da NBA Stephen Curry, entre vários outros.

O CEO da equipe de e-sports Furia, André Akkari, que também é amigo pessoal de Neymar, é outro que possui tokens da Bored Ape Yach Club. Ele vai falar sobre a coleção e sobre o mercado de NFTs de forma geral no evento Future of Money, da EXAME, que acontece online entre os dias 26 e 28 de janeiro e cujas inscrições são totalmente gratuitas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok