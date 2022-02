Os 10 maiores roubos de criptomoedas da história

Após um dos maiores ataques hackers da história da tecnologia blockchain, que roubou R$ 1,7 bilhão de reais, questões como “dá pra recuperar o dinheiro?”, “devo confiar nas criptomoedas?” e “como proteger meu patrimônio em cripto?” dominaram as de muitas pessoas.

Recapitulando os 10 maiores roubos da história das criptomoedas, Lucas Josa explica o que esses acontecimentos têm a ensinar para os novos investidores do mundo cripto. Assista:

