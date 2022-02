O roubo de R$ 1,7 bilhão que abalou o mercado de criptomoedas

Um dos maiores ataques da história dos criptoativos, a violação da plataforma de DeFi Wormhole gerou um grande impacto nos preços e uma grande preocupação em todo o mercado, que questiona a segurança da Solana e da Ethereum.

Mas alguma dessas blockchains foi de fato hackeada? Algum usuário teve prejuízo? O valor foi devolvido? E qual a importância dessa plataforma para o mercado de criptomoedas?

Acompanhe Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Zedê nesta edição do podcast do Future of Money e entenda tudo sobre um dos maiores hacks da história do universo cripto!

