Coinbase anuncia parcerias com Coca-Cola e Atari para lançamento de blockchain

A Coinbase revelou nesta quinta-feira, 3, que vai abrir o acesso para o público da sua rede blockchain própria, o Base, a partir da próxima quarta-feira, 9. Atualmente, a rede da corretora de criptomoedas está disponível apenas em uma versão de testes e para um público limitado.

O Base está disponível para desenvolvedores dese julho deste ano, após ser anunciado pela exchange em fevereiro. Junto com o anúncio de lançamento para o público, a Coinbase também revelou uma série de parcerias com marcas importantes, incluindo algumas do universo cripto.

De acordo com a Coinbase, as empresas Coca-Cola, Atari, OpenSea, Pixelmon e Showtime vão realizar lançamentos diários de colecionáveis digitais hospedados no blockchain a partir da próxima semana. Os colecionáveis estarão ligados a "arte, música, jogos e muito mais".

Além disso, a exchange também pretende distribuir 100 ethers, cerca de US$ 183 mil, em bolsas de apoio para equipes que pretendem criar novos produtos hospedados no Base. A rede se propõe a ser uma solução de escalabilidade para o mercado e é ligada à Ethereum.

O que é o Base?

A Coinbase afirma que o Base vai atuar como uma "ponte" com outras redes para o desenvolvimento de projetos em Web3. O blockchain faz parte do ecossistema do Optimism e compõe uma iniciativa do projeto para criar uma "Superchain", reunindo diferentes redes.

A exchange ressalta que o Base terá como principais vantagens uma interface de fácil uso para desenvolvedores, tarifas baixas ou até gratuitas, segurança e acesso aberto para qualquer programador interessado em desenvolver o seu próprio aplicativo descentralizado (dApp, em inglês).