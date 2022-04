O que são stablecoins? Tudo sobre as criptomoedas com preços estáveis

Você ainda acredita que as criptomoedas só vivem de oscilações enormes de preço e alta volatilidade? Nesta edição do Crypto Drops, te apresentamos as stablecoins, ou criptomoedas estáveis. Elas utilizam a tecnologia blockchain e, em alguns casos, o lastro em ativos físicos, para manter seu preço pareado a velhos conhecidos do mundo das finanças, como o ouro e o dólar. As mais conhecidas são Tether e UST, que acompanham o preço do dólar norte-americano.

Mas qual é a vantagem de investir nelas? Assista ao vídeo e acompanhe Michelle Ferreira pelo mundo das stablecoins!

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok