Entenda o que significa a tão aguardada atualização do Ethereum

Às 9h34 desta quinta-feira, 5, no bloco número 12.965.000, a atualização “London” foi oficialmente ativada na rede Ethereum.

O mais recente “hard fork” do blockchain também marcou o desenvolvimento de cinco novas EIPs (Ethereum Improvement Proposals, ou Propostas de Melhoria do Ethereum). As EIPs 1559, 3554, 3529, 3198 e 3541 são atualizações de código que pretendem melhorar a experiência dos usuários da rede, a proposta de valor do projeto e muito mais.

É justo afirmar que a atualização London recebeu mais atenção da mídia do que atualizações anteriores. O crescimento do mercado de criptomoedas em 2021 ajudou a trazer o Ethereum para a linha de frente das notícias, e investidores estão interessados no potencial efeito que as novas EIPs poderiam ter na rede como um todo.

Um resumo das EIPs

EIP-1559

Nas palavras de Christine Kim, da Coindesk, a EIP-1559 substitui “o mercado de taxas no estilo leilão do Ethereum por um algoritmo que automaticamente configura os preços”. No seu relatório, Kim mostra que existem quatro propósitos significativos para a proposta, como equilibrar a crescente oferta de ether, prevenir a abstração econômica do ether, reduzir a taxa de volatilidade e aumentar a eficiência do mercado de taxas.

Todos os stakeholders da rede Ethereum serão impactados pela EIP-1559 de alguma forma. Usuários da rede agora terão um novo mercado de taxas que irá mudar a forma como suas transações serão priorizadas e adicionar previsibilidade para suas taxas.

A EIP-1559 também irá introduzir uma variação de tamanho dos blocos melhor, significando que os tamanhos dos blocos poderão aumentar em até duas vezes o limite atual em tempos que a rede estiver congestionada. Quando se trata da quantidade de dados que um bloco comporta, essa flexibilidade foi pensada para melhorar a eficiência do mercado de taxas e ajudar a aliviar a dor causada pela capacidade limitada de transações da rede Ethereum.

Talvez a mudança proposta pela EIP-1559 mais debatida é a que afeta as recompensas de mineradores, que irão receber taxas por transações reduzidas e se tornar mais dependentes das recompensas por blocos, gorjetas e potenciais MEVs (Maximal Extractable Value, ou "máximo valor possível de extrair").

Finalmente, investidores de longo prazo irão receber uma atualização quanto à programação de emissão de ether e também a implementação do uso do ether como uma forma de pagamento por blocos.

EIP-3554

A EIP-3554 adia a “bomba de dificuldade” que está programada para tornar a mineração mais difícil, essencialmente a “congelando” como uma forma de se preparar para a transição da Ethereum que irá se distanciar da prova de trabalho. Também conhecida como “Era do Gelo”, a bomba de dificuldade tem a intenção de desincentivar mineradores de utilizar a prova de trabalho, já que a Ethereum 2.0 está pronta para tornar as recompensas por blocos muito mais difíceis de conseguir. A EIP-3554 volta com a "Era do Gelo" em primeiro de dezembro de 2021, dando a entender que a fusão com a Ethereum 2.0 pode acontecer no final do ano. Essa é a quarta vez que a bomba de dificuldade foi adiada, e a menos que a rede esteja finalmente pronta para deixar pra trás a prova de trabalho no final do ano, é provável que haja mais um adiamento em outra atualização.

EIP-3529

A EIP-3529 reduz os reembolsos de gás, que são tipicamente utilizados para incentivar desenvolvedores a reduzir ou deletar smart contracts ou endereços não utilizados na rede Ethereum. No entanto, “tokens de gás” como o chi e GST2 driblaram o sistema ao ocupar espaço na rede quando as taxas de gás eram baixas e se beneficiar ao deletar seus dados quando as taxas aumentaram. Com a implementação da EIP-3529, esses tokens irão se tornar obsoletos.

EIP-3198

A EIP-3198 permite que o usuário retorne para a taxa base do código de operação, o que torna mais fácil para desenvolvedores ligar e utilizar qualquer taxa base do bloco para a eficiência e estimativas de aplicativos descentralizados.

EIP-3541

A EIP-3541 configura atualizações futuras para a EVM, Ethereum Virtual Machine, ao remover a habilidade de iniciar novos contratos com o formato executáveis “0Xef”. Enquanto ela não tem nenhum efeito imediato na rede, configura mudanças futuras e impede a EVM de consumir determinados tipos de dados.

Com o que se deve estar alerta

Uma potencial separação na cadeia

O “London hard fork” é animador, mas também traz riscos e territórios desconhecidos. Tais tipos de atualização dependem dos muitos computadores distribuídos, também chamados de “nós”, conectados à rede Ethereum para atualizar seus softwares ao mesmo tempo. Se uma grande parcela de nós rodados pelas corretoras, mineradores e outros stakeholders da rede não atualizarem, pode acontecer uma separação na cadeia, interrompendo a produção de blocos na Ethereum.

Enquanto testava a nova atualização, um minerador que utilizava o cliente de software mais popular da Ethereum, o Geth, aprovou uma transação com falhas que levaram a uma separação temporária na cadeia. Desenvolvedores da Ethereum e clientes trabalharam juntos para assegurar que um problema como este não acontecerá novamente na rede principal. Para rastrear o status do blockchain Ethereum e identificar separações na rede em tempo real, stakeholders podem utilizar sites de monitoração de nós como o forkmon.

MEV e o front-running

“Queimar” a taxa base de transações retira uma fonte de renda que um dia pertenceu aos mineradores. Para ganhar de volta o que perderam, mineradores dependerão da alta nos preços do ether ou então extrair mais receita a partir do MEV.

Usuários foram levados para corretoras descentralizadas pelo MEV, tendo suas transações canceladas e taxas mais altas por conta de uma frequente reorganização das transações. É possível ficar de olho em como o valor total de MEV extraído na Ethereum está sendo afetado no Flashbots Dashboard.

Perfomance do mercado de taxas

Também será importante verificar o quão efetivo será o novo mercado de taxas da Ethereum em trazer previsibilidade para as estimativas de taxas de transações e o total de ether sendo queimado a partir de taxas base. Isso pode ser rastreado em websites como o Watch the Burn.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk