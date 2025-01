O futuro das criptomoedas e do Drex em 2025, de acordo com um sócio do BTG Pactual

2024 foi um ano “explosivo” para o mercado de criptomoedas. No segmento desde 2017, o BTG Pactual soube aproveitar a onda através de sua experiência com ativos digitais. Para 2025, as expectativas são ainda maiores. De acordo com André Portilho, sócio e head de Digital Assets no BTG, a tecnologia blockchain será a “nova infraestrutura do mercado financeiro”.

“A gente continua com essa visão muito forte, principalmente agora, com as coisas convergindo: regulação, adoção institucional, Estados Unidos andando, a tecnologia se desenvolvendo, Drex... Então, assim, as coisas estão ali no ponto de inflexão”, disse ele à EXAME.

“Olhando para frente, a gente continua com a visão de que essa vai ser a nova infraestrutura do mercado financeiro; são os novos trilhos do mercado financeiro como a gente fala. A tecnologia muda muito a forma como a gente faz as coisas, mas não necessariamente muda muito o que a gente faz e as necessidades que a gente tem”, acrescentou.

O executivo participou da última edição do podcast do Future of Money, em que trouxe suas visões para o futuro das criptomoedas e do Drex, moeda digital em desenvolvimento pelo Banco Central do Brasil.

Se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Tendências cripto para 2025

“Eu ainda acho que o bitcoin vai continuar sendo o carro-chefe. Acho que stablecoin já é o killer app de cripto, e, com regulação, dependendo de como for feita a regulação, acho que isso vai explodir. Obviamente, toda a questão da tokenização também acho que seria um dos meus candidatos para crescer”, disse Portilho durante sua participação no podcast Future of Money.

“A gente vê que isso está engatinhando ainda, mas, nos Estados Unidos, já teve bastante coisa: treasuries tokenizados, fundos tokenizados. Todas as gestoras dos Estados Unidos estão com iniciativas: BlackRock, Fidelity, WisdomTree, Franklin Templeton... Empresas gigantes estão com iniciativas”, acrescentou.

