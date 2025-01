Dados de emprego acima do esperado nos EUA trazem pessimismo para o bitcoin; entenda

Nesta sexta-feira, 10, os dados de criação de empregos nos Estados Unidos foram divulgados acima do esperado. A expectativa era de 160 mil empregos em dezembro, contra os 256 mil criados no mês, o que pode afetar negativamente a flexibilização monetária do Federal Reserve, banco central do país. A notícia gerou pessimismo para o mercado de criptomoedas, que poderia se beneficiar de novos cortes na taxa de juros norte-americana.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 93.577, com queda de 1,5% na última hora, desde que os dados foram divulgados. Nas últimas 24 horas, no entanto, a criptomoeda ainda sobe 2%. Já nos últimos sete dias, acumula queda de 3%, de acordo com dados do CoinGecko.

Na última quinta-feira, 9, o bitcoin já havia despencado com a notícia de que o governo norte-americano conseguiu uma autorização para vender cerca de US$ 6,5 bilhões em bitcoin.

Influência da política monetária dos EUA no bitcoin

A geração de empregos maior que o esperado pode sinalizar uma economia mais aquecida e levar o banco central norte-americano a diminuir sua política de flexibilização monetária. A expectativa por um corte na taxa de juros em janeiro já era baixa, mas agora é de apenas 2,7%, de acordo com a ferramenta da CME, FedWatch Tool.

Cortes da taxa de juros poderiam beneficiar criptomoedas como o bitcoin, já que incentivam o apetite ao risco de investidores. No entanto, eles ainda aguardam pela posse de Donald Trump, marcada para o próximo dia 20, que pode trazer novas máximas históricas para a criptomoeda.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza posição "neutra" em 50 pontos nesta sexta-feira, 10.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok