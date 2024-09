Nubank anuncia fim de compra e venda da NuCoin, criptomoeda de benefícios do banco

O Nubank anunciou nesta terça 9, uma grande reformulação em seu programa de criptomoedas com a Nucoin. Em comunicado oficial encaminhado por e-mail para os usuários, a empresa informou que não vai mais permitir a compra e venda da Nucoin.

Isso não entanto não significa o fim do programa, agora as Nucoins serão usadas exclusivamente para troca por benefícios dentro do ecossistema de produtos do Nubank. Até o fim do ano, serão incorporadas novas modalidades de benefícios para que o programa. As novidades, segundo o Nubank, incluem descontos no Shopping do Nu, vantagens para acessar nossas experiências de marca e benefícios em uma variedade de produtos do Nubank, entre outras.

"Ao ouvir seus clientes, a empresa constatou que os benefícios oferecidos dentro do ecossistema do Nubank estão entre as recompensas mais valorizadas pelas pessoas. Por isso, o Nubank optou por reformular a frente do programa de recompensas, para que a oferta possa evoluir e se expandir de maneira ainda mais aderente à demanda das pessoas", declarou o banco.

Segundo informou o banco, para marcar essa nova fase, o Nubank está promovendo uma campanha especial de distribuição de números da sorte para os clientes concorrerem a prêmios mensais em dinheiro até o fim do ano.

Quem tem de zero a 99 Nucoins ganhará um número da sorte; quem tem de 100 a 199 Nucoins receberá dois números da sorte; e quem tem 200 ou mais Nucoins terá direito a três números da sorte. Mais informações sobre o funcionamento e participação no sorteio estão no blog do Nubank.

A medida pegou de surpresa os usuários do banco e os 'holders' de Nucoin. A criptomoeda chegou a registrar uma alta de 204,97% e bateu R$ 45 milhões de valor de mercado no ano passado. Os usuários que possuem Nucoins congeladas ou ativas foram informados sobre as novas opções de resgate.

Aqueles que tiverem criptomoedas bloqueadas no programa poderão solicitar o descongelamento manual para resgatar os ativos sem precisar aguardar o prazo original de desbloqueio. Os usuários também podem converter o saldo atual de Nucoins em bitcoin ou USDC, desde que o valor seja equivalente a no mínimo R$ 100.

Os clientes podem realizar a conversão diretamente pelo aplicativo do Nubank, na área dedicada ao programa Nucoin. O prazo para realizar o resgate das criptomoedas congeladas ou ativas vai até o dia 9 de dezembro de 2024. As criptomoedas não resgatadas e os saldos abaixo e R$ 100 serão mantidas para acúmulo e futuro proveito do programa de recompensas.

Nubank já vinha sinalizando 'reformulação' da Nucoin

Embora o encerramento da compra e venda de Nucoin tenha pegado o mercado cripto brasileiro de supresa, em janeiro deste ano o banco deu sinais de que buscava remodelar o programa da Nucoin.

Em um comunicado divulgado no começo do ano, o Nubank anunciou que não pretendia mais colocar dinheiro no pool de liquidez da Nucoin (NCN). Conforme destacou a publicação na época, o Nubank não tem obrigação de garantir o preço da Nucoin e tampouco de recomprar os ativos, portanto, seu preço é 'livre' e segue a demanda do mercado.

"O Nubank não tem a intenção de adicionar mais R$ ou mais NCNs ao Pool de Liquidez e, dessa forma, o preço de NCNs pode flutuar de maneira significativa com base na Demanda Líquida de clientes", disse o banco na época.

Apesar do 'fim' da Nucoin, e agosto deste ano o banco divulgou recentemente seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, mostrando um crescimento robusto em vários aspectos do seu negócio, com destaque especial para a expansão de sua base de clientes e sua atuação no mercado de criptomoedas.

Segundo o relatório do segundo trimestre de 2024, o volume de criptomoedas custodiadas por investidores na plataforma aumentou 79,5% nos últimos seis meses. Os resultados financeiros gerais do Nubank também foram impressionantes.

A empresa registrou um lucro líquido de US$ 487 milhões no segundo trimestre, um aumento significativo em relação aos US$ 225 milhões do mesmo período no ano anterior.

