Investidores de bitcoin estão com "apetite de negociação reduzido", revela relatório

O bitcoin permanece em uma trajetória de recuperação iniciada nos últimos dias após atingir uma mínima de quatro semanas, na casa dos US$ 53.955. Apesar dessa retomada, os investidores da criptomoeda “permanecem desconfiados” no curto prazo, de acordo com uma análise da Glassnode.

Os investidores estão interagindo menos com corretoras de criptomoedas centralizadas, com “volumes contraindo em todas as áreas”, de acordo com um relatório publicado pela empresa. Segundo o regulatório, essas exchanges continuam sendo o indicador "central" para medir a atividade de investidores e o momento do mercado.

Avaliando os fluxos de aportes e saques nas corretoras, a empresa de inteligência de mercado observou que a média mensal de volumes caiu bem abaixo da média anual. “Isso destaca um declínio na demanda dos investidores e menos negociações por especuladores dentro da faixa de preço atual", afirma.

A Glassnode acredita que a recente queda do bitcoin e do mercado como um todo diminuiu a atividade de investidores. “Isso adiciona mais peso à ideia de que houve um declínio notável na atividade de negociação no último trimestre", afirma o relatório.

Além disso, usando a métrica CVD — que estima o saldo líquido entre pressão de compra e venda no mercado à vista — a Glassnode também descobriu que a pressão de venda dos investidores aumentou nos últimos três meses, “contribuindo para a inclinação descendente no preço do bitcoin”.

O apetite reduzido dos investidores também é aparente no cenário institucional, com os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de bitcoin “exibindo um saldo líquido negativo”, observou o relatório. Dados da Farside Investors mostram que os ETFs de bitcoin tiveram uma saída líquida combinada de US$ 1,186 bilhão entre 27 de agosto e 6 de setembro, com leves aportes de US$ 28 milhões em 9 de setembro.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Dados adicionais da CoinShares revelam que os saques de produtos de investimento em bitcoin totalizaram US$ 643 milhões durante a semana encerrada em 6 de setembro.

A CoinShares atribuiu isso ao sentimento negativo impulsionado por dados macroeconômicos dos Estados Unidos mais fortes do que o esperado da semana passada, o que aumentou a probabilidade de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pelo Federal Reserve.

1 /10 (Bitcoin: a maior criptomoeda, com mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado)

2 /10 (Ethereum: a segunda maior criptomoeda possui quase US$ 300 bilhões em valor de mercado)

3 /10 (USDT: a stablecoin lastreada em dólar é a 3ª criptomoeda mais valiosa, com US$118 bilhões em valor de mercado)

4 /10 (BNB: a 4ª criptomoeda mais valiosa tem sua origem ligada à corretora Binance e possui US$ 76 bilhões em valor de mercado)

5 /10 ETF de Solana : aprovado pela CVM e lançado esse ano pela gestora brasileira Hashdex em parceria com o BTG Pactual, fundo reforça a posição de liderança do Brasil no setor. (Solana: a 5ª maior criptomoeda cresceu rapidamente e possui US$ 60 bilhões em valor de mercado)

6 /10 (USDC: também uma stablecoin lastreada em dólar, é a 6ª maior do mundo com quase US$ 35 bilhões)

7 /10 (XRP: é a 7ª maior em valor do mercado com quase US$ 32 bilhões)

8 /10 O cão shiba inu do dogecoin: moeda valorizou 6.000% neste ano em disputa acirrada de adoradores fiéis (Dogecoin: inspirada no meme do cachorro Doge, é a 8ª maior criptomoeda do mundo com quase US$15 bilhões)

9 /10 (TRON: a criptomoeda é a 9ª maior do mundo com US$ 13,9 bilhões em valor de mercado)

10/10 (TonCoin: ligada ao Telegram, a criptomoeda cresceu rapidamente e é a 10ª maior do mundo com US$ 13,7 bilhões)