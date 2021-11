Novo prefeito quer receber em bitcoin e criar um polo cripto em Nova York

Pouco depois de vencer as eleições para a Prefeitura de Nova York, nos EUA, Eric Adams afirmou que planeja receber o seu salário em bitcoin e afirmou que pretende transformar a cidade em um grande centro para o mercado de criptomoedas.

Adams falou sobre o pagamento de salário em resposta a uma mensagem de Francis Suarez, prefeito de Miami, que anunciou nesta semana, em sua página no Twitter, que receberá o seu próximo pagamento "100% em bitcoin".

"Em Nova York nós sempre pensamos grande, então eu vou receber meus três primeiros salários em bitcoin quando me tornar prefeito. Nova York vai ser o centro da indústria de criptoativos e outras indústrias inovadoras de crescimento acelerado. Apenas espere!", respondeu Eric Adams na rede social.

Antes, porém, ele já havia falado sobre criptomoedas. Em entrevista à Bloomberg logo após ser declarado vencedor das eleições à Prefeitura nova-iorquina, ele afirmou um compromisso de tornar a cidade "amigável às criptomoedas". Segundo ele, isso significa reavaliar barreiras de entrada e posições regulatórias para as indústrias do setor na região. Ele também afirmou que "vai analisar o que está impedindo o crescimento do mercado de bitcoin e criptomoedas em Nova York".

Na mesma entrevista, Eric Adams também falou sobre a "rivalidade" com Francis Suarez, que tem transformado Miami em um grande centro para empresas, investidores e entusiastas das criptomoedas nos EUA. Para Eric Adams, "Miami já teve a sua chance" e agora as empresas serão levadas de volta para Nova York.

