ETF de ether à vista da BlackRock acumula quase US$ 900 milhões desde o lançamento

O fundo negociado em bolsa (ETF) de Ether à vista da BlackRock viu uma entrada de US$ 109,9 milhões em 6 de agosto, elevando suas entradas totais para US$ 869,8 milhões desde seu lançamento em 23 de julho.

De acordo com a Farside Investors, foi o terceiro maior dia de fluxo do iShares Ethereum Trust (ETHA) enquanto os investidores buscavam capitalizar a queda de 18% no preço do ether em 5 de agosto.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Os US$ 870 milhões em entradas colocam o ETF de Ether à vista da BlackRock entre os seis melhores desempenhos de todos os ETFs lançados em 2024, de acordo com Nate Geraci, presidente da The ETF Store.

Quatro dos outros cinco melhores desempenhos são ETFs de Bitcoin à vista, incluindo o iShares Bitcoin Trust da BlackRock, ele acrescentou.

O ETHA da BlackRock também arrecadou US$ 47,1 milhões no “Black Monday” da indústria cripto, que viu mais de US$ 600 milhões em posições “long” alavancadas a serem liquidadas.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Apesar da queda massiva do mercado, os fluxos combinados para o ETHA em 5 e 6 de agosto sozinho colocam-no entre os 10% melhores ETFs lançados em 2024, acrescentou Geraci.

Tudo isso foi alcançado sem que os emissores de ETF de ether à vista oferecessem retornos de staking e negociação de opções.

Enquanto isso, os ETFs de Ether à vista viram uma entrada combinada de US$ 98,4 milhões em 6 de agosto — seu melhor dia desde o lançamento em 23 de julho.

O ETF de ether à vista da Fidelity viu a segunda maior entrada em 6 de agosto, com US$ 22,5 milhões, enquanto o Grayscale Ethereum Mini Trust e o Franklin Ethereum ETF tiveram entradas de US$ 4,7 milhões e US$ 1 milhão, respectivamente.

“TradFi comprando ETH,” disse Anthony Sassano, apresentador do programa Ethereum The Daily Gwei.

O produto Ethereum de taxa mais alta da Grayscale, o Grayscale Ethereum Trust, foi o único ETF de ether à vista a registrar uma saída de US$ 39,7 milhões.

Apesar do forte início do ETHA, os ETFs de Ether à vista ainda viram uma saída combinada de US$ 473,9 milhões quando consideramos os US$ 2,2 bilhões que saíram do ETF da Grayscale.

O ether se recuperou parcialmente desde que atingiu o mínimo de US$ 2.197 em 5 de agosto, subindo 13,5% para US$ 2.494, mostram dados da CoinGecko.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok