'No metaverso você escolhe quem quer ser', diz fundador de The Sandbox

Um dos assuntos que se tornou hype em 2021 foi o termo metaverso. Assim que o Facebook anunciou suas intenções com o novo ecossistema virtual, milhares de pessoas e empresas também começaram a aderir ao novo ambiente digital que pode resignificar a própria existência humana.

Contudo, se para alguns o metaverso passou a ser novidade em 2021, para boa parte dos investidores de criptomoedas os limites entre o mundo físico e o virtual já vinham sendo transformados pelo menos desde 2015, com o Decentraland.

Porém antes mesmo do Decentraland e muito tempo antes da criação do bitcoin, em 1999, uma rede social buscava romper os limites entre os mundos (fisico e digital),nascia naquele ano a proposta do SecondLife, que foi lançado oficialmente em 2003.

Hoje, quase 20 anos depois do SecondLife e 7 anos após o Decentraland uma plataforma de metaverso vem ajudando a moldar as novas fronteiras (ou quebrar elas) deste novo mundo virtual, atraindo bancos como HSBC, nações como Hong Kong, artistas como Snoop Dogg, entre outros, bem vindos ao The Sandbox.

Em busca de conhecer mais sobre a proposta e os dilemas do metaverso o Cointelegraph Brasil conversou com um de seus fundadores, Sébastien Borget, que falou não apenas sobre o game mas também sobre como ele acredita que a construção do metaverso deve ajudar a resolver conflitos que o mundo físico não soube atender, entre eles, a liberdade de ser.

Descentralização

Cointelegraph Brasil: O metaverso tem sido apontado como fator de disrupção social de tal forma que será impossível separar o mundo físico do digital, com algumas pessoas até acreditando que o mundo digital será o 'mundo real'. Você acredita nessa possibilidade? O metaverso pode mudar a forma como as pessoas se organizam socialmente?

Sebastien Borget: Acreditamos que a Web 3.0 e o metaverso estão permitindo que cada um de nós se torne um explorador da nossa imaginação humana, inventando novos universos paralelos onde podemos escolher as experiências que queremos viver.

O metaverso já está começando a influenciar como as pessoas se socializam, formam relações econômicas e se reúnem em comunidades. Prevemos que, nos próximos 10 anos, o metaverso terá transformado profundamente a maneira como pensamos sobre a maneira como trabalharemos, socializaremos, jogaremos e ganharemos com as oportunidades econômicas e os empregos que estamos criando

O Sandbox facilita isso por ser tudo sobre a economia de nossos criadores. Como um jogo que é impulsionado principalmente por conteúdo gerado pelo usuário, nossos jogadores e criadores estão no centro do nosso metaverso. Criamos esse ecossistema, mas as experiências e os ativos que os jogadores criam e compartilham são o que o impulsiona.

O impulso está em nós para tornar o processo de criação divertido e recompensador, ouvir o que nossos criadores querem e, finalmente, entregar a governança do metaverso a eles por meio do lançamento do DAO com mecanismos de aposta e votação para SAND, LAND e AVATAR titulares.

Liberdade é não ter muros

CTBR: Uma das afirmações de Zuckerberg que mais me chamou a atenção foi que não deveríamos construir apenas o metaverso, mas o multiverso que seria como uma espécie de 'via pública' em que os avatares pudessem transitar entre os diferentes metaversos, preservando ou alterando suas identidades. Você acredita nisso ou acha que o futuro do metaverso será como é hoje, com vários metaversos que não se comunicam entre si?

SB: Estamos defendendo fortemente que o núcleo do metaverso aberto seja descentralização, interoperabilidade e conteúdo gerado pelo criador. Oferecemos um metaverso descentralizado, onde os usuários não ficam presos a uma determinada plataforma e, a partir daí, toda uma economia pode nascer.

O #metaverso é uma reprodução digital do mundo real e isso inclui a presença de... bancos! 💰 🏦O @HSBC, 2º maior banco da Europa, está entrando para o @TheSandboxGame! 🧑‍🏫O banco comprou um terreno virtual onde pretende oferecer experiências educacionais e focar em eSports ⚽️ — Future of Money (@futofmoney) March 16, 2022

É importante para nós que o conteúdo que você possui ou cria no Sandbox possa ser transferido para outros metaversos abertos e vice-versa.

Queremos sempre ser uma experiência completa da Web 3.0, em vez de um microverso da Web 2.0, onde a propriedade de seus itens e conteúdo fica presa dentro de um jardim murado de propriedade de uma grande empresa de tecnologia. Não vemos a repetição da Web 2.0 em um novo paradigma como o caminho a seguir.

CTBR: O Sandbox é atualmente um dos maiores sucessos da indústria de blockchain, tendo atraído grandes empresas e corporações de todo o mundo e, após o lançamento da temporada alfa 2, quais novidades o metaverso planeja e que podem ajudar a reformular essa nova realidade ?

SB: Estamos muito satisfeitos com a comunidade global que estamos construindo com o Sandbox até agora. Nossa visão de um metaverso de entretenimento descentralizado, onde todos podem jogar, criar e ser recompensados ​​por seu tempo jogando para ganhar está ressoando fortemente.

Passo a passo, estamos construindo o ecossistema para perceber o potencial que o Sandbox oferece aos jogadores, criadores e parceiros. Até agora, temos liderado o caminho em termos de criação de conteúdo para demonstrar as melhores práticas usando nossas ferramentas.

O próximo passo é começar a colocar os criadores de conteúdo na lista de permissões para permitir que eles criem e compartilhem experiências originais em seus próprios LANDS. No futuro, veremos cada vez mais conteúdo original da comunidade à medida que nos aproximamos do lançamento – e isso é muito empolgante.

Diversidade e a liberdade de Ser

CTBR: Recentemente os Estados estão buscando exposição nos metaversos, e nações como China e Turquia anunciaram estratégias para o metaverso. Um Estado que é uma delimitação física de terras não é um tanto antagônico, tentando também 'controlar' o mundo virtual?

SB: Com mais de 19.000 proprietários de LAND, The Sandbox não é apenas a principal empresa imobiliária virtual hoje, mas um dos metaversos mais amplamente distribuídos em termos de propriedade individual. Essa diversidade de propriedade significa que nenhuma parte pode controlar o metaverso.

Dito isso, estamos orgulhosos e felizes em fazer parceria com grupos de locais físicos como Hong Kong para criar um centro cultural que reúne artistas, marcas, cineastas, músicos em um ponto de encontro virtual para sua cultura. Neste caso, é o oposto de um bloco monolítico de LAND.

Em vez disso, o hub da “Mega City” de Hong Kong é um mosaico de diversos talentos e histórias de sucesso que são exclusivamente Hong Kong em sua abordagem visual, refletindo a visão de seus proprietários individuais de LAND. Achamos que essa diversidade aumenta o apelo do metaverso, criando um ponto de encontro para as pessoas sem exigir viagens físicas.

CTBR: Com a popularização do metaverso, o que hoje é um ambiente 'livre' pode acabar reproduzindo a sociedade física, com regras de etiqueta e normas de comportamento social que regulam a vida em conjunto, mas também acabam excluindo outras pessoas?

SB: O objetivo fundamental do The Sandbox é ser um lugar onde as pessoas se divertem enquanto jogam e criam. Queremos que os participantes de todas as comunidades se divirtam e, por meio do play-to-earn, possam se beneficiar fazendo o que amam.

O Sandbox está aberto a todos. Todo criador é livre para compartilhar, trocar ou vender suas criações, mantendo a propriedade e a receita totais. Enquanto estamos criando o ecossistema, a maior parte do conteúdo em nosso metaverso vem dos criadores e, finalmente, o Sandbox será governado por sua comunidade por meio do DAO.

O Sandbox tem orgulho de oferecer suporte a um ecossistema vibrante e diversificado de criadores e construtores de metaversos. O metaverso deve buscar alavancar mais equidade social do que o mundo externo, partindo do ponto de partida de que no metaverso, qualquer um pode escolher quem quer ser e como quer ser e ser julgado apenas pelo que faz para contribuir com o comunidade, como eles tratam seus colegas construtores e como seu avatar se parece e é personalizado.

Assim, apoiamos os esforços dos criadores para construir mundos inclusivos que possam inspirar os jogadores a ver além das diferenças externas e, ao mesmo tempo, apreciá-las. Para tornar os jogos mais justos, queremos tornar o Sandbox um lugar acolhedor para mulheres como criadoras e jogadoras.

O "dólar" do metaverso

CTBR: Assim como o dólar acabou se tornando uma moeda mundial, você acredita que a popularização do metaverso também pode fazer, por exemplo, Bitcoin ou Ethereum a nova moeda global dos metaversos?

SB: O SAND é o principal token de utilidade da plataforma e agora uma das 35 principais criptomoedas no CoinMarketCap.com globalmente, com mais de US$ 800 milhões em volume diário de negociação.

É um dos principais tokens de metaverso e NFT/Blockchain Gaming também. A SAND é mais do que um meio de troca como Bitcoin ou Ethereum; também é um token de Staking e Governança e tanto os Jogadores quanto os Criadores recuperam o valor gerado por seu tempo ou envolvimento criativo na plataforma em SAND.

O SAND pode ser uma moeda universal; independentemente de qualquer país e é negociável em mais de 100 exchanges globais. Nosso objetivo é impulsionar a adoção mais natural do SAND para que um dia ele se torne a principal moeda do mundo descentralizado.