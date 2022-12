'NFTMe': Amazon lança série que explora cultura e disrupção dos NFTs

A capacidade de autenticar digitalmente quase tudo e a possibilidade de monetizar esses itens de maneiras que ninguém poderia imaginar antes. Esses são alguns abordados pela nova série documental da Amazon, "NFTMe", para introduzir os tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) para pessoas sem conhecimento sobre o assunto.

A série apresenta artistas, colecionadores e profissionais da indústria em todo o mundo compartilhando suas experiências com esses criptoativos e sobre como a fusão entre arte e tecnologia afetou positivamente suas vidas.

Em seis episódios de 30 minutos, "NFTMe" introduz 50 pioneiros no mundo dos NFTs de quatro continentes, incluindo a cantora americana Susaye Greene do The Supremes, a Rainha Diambi Kabatusuila da República Democrática do Congo, o artista digital da SpaceX e da NASA Refik Anadol, o produtor musical de Madonna Peter Rafelson e Cheryl Douglas, que criou coleções de NFT para o Black-Eyed Peas.

Os episódios exploram as formas como as marcas estão se conectando com os tokens para alcançar novos públicos e gerações, o impacto social da transformação digital, a tokenização na indústria da música, a disrupção do metaverso e o papel dos NFTs em reconhecer e dar voz aos artistas.

Entre os destaques está a co-fundadora da CrossTower, Kristin Boggiano, detalhando o papel da regulamentação para manter o mercado de NFTs nos trilhos, tema do episódio cinco.

Os responsáveis pela série são a produtora de cinema Tech Talk Media e o premiado diretor Jonny Caplan. A produção teve início em 2019 e teve que ser adaptada devido às restrições com a Covid-19, "que incluíam o envio de robôs de IA equipados com sensores LiDar, permitindo que o diretor se movesse, dirigisse e se comunicasse remotamente" com os personagens, disse a Tech Talk

A produtora ressalta que "NFTMe pretende ser a MTV dos NFTs, criando um padrão para quem quiser obter informações sobre NFTs de maneira clara, compreensível e eficaz, permitindo que os espectadores absorvam a pletora de terminologia, diversidade e oportunidades no domínio da Web3, enquanto experimentam a cultura, o clima, o estilo e a energia dos tokens não-fungíveis".

A série "NFTMe" está sendo transmitida no Amazon Prime Video, inicialmente apenas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ela será lançada mundialmente em 2023, de acordo com a Tech Talk.

