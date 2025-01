Governo de Cuba tem conta hackeada no X para promover golpe com criptomoedas

Em meio à onda de lançamentos de criptomoedas meme nos últimos dias, o mercado foi pego de surpresa nesta semana pelo lançamento de uma criptomoeda "oficial" de Cuba. O projeto atraiu investidores e chegou a acumular US$ 30 milhões investidos em poucas horas. Porém, ele era, na verdade, um golpe.

O golpe teve início quando a conta no X, antigo Twitter, da Chancelaria de Cuba, equivalente ao Ministério de Relações Exteriores do Brasil, começou a divulgar o endereço do ativo no blockchain Solana, que tem sido o mais usado para lançar criptomoedas meme. A publicação atraiu investidores e o ativo chegou a uma capitalização de mercado de mais de US$ 30 milhões.

Pouco tempo depois, porém, a publicação sobre o ativo foi deletada. Em seguida, um novo post também divulgava uma suposta criptomoeda, mas com um endereço diferente no blockchain. Ele também atraiu investidores e foi deletado. Os golpistas publicaram, ainda, uma terceira versão da suposta moeda digital.

Todas, porém, faziam parte do golpe. A técnica usada pelos criminosos é conhecida como "rug pull", ou "puxada de tapete". Nela, os criadores do projeto detêm a maior parte das unidades do ativo e, quando ele atinge um determinado valor, vendem os ativos, acumulando lucros. O preço do token, então, despenca para zero, deixando todos os outros investidores no prejuízo.

A técnica é antiga e conhecida no mercado cripto, mas segue fazendo vítimas até hoje. Como no caso do golpe, é comum que investidores sejam atraídos ou por genuinamente apoiarem o tema da criptomoeda ou por esperarem lucros significativos operando de forma especulativa com esses ativos, apesar dos grandes riscos.

Inicialmente, usuários do X chegaram a cogitar que o próprio governo de Cuba poderia ter criado e executado o golpe. Entretanto, o governo do país já denunciou que foi alvo de um ataque hacker em uma de suas contas no X, indicando que a operação realmente foi executada por criminosos.

Os golpes envolvendo criptomoedas meme têm crescido no mercado desde 2024. A consolidação da Solana como blockchain para criação desses ativos e o lançamento de plataformas que tornam o processo rápido e simples facilitou esse tipo de operação.

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa, Melania Trump, também lançaram criptomoedas meme. Inicialmente, alguns investidores fizeram alertas sobre as chances dos ativos também serem golpes, mas eles foram confirmados e divulgados pela família do político, atestando a veracidade. Mesmo com forte volatilidade, os ativos também seguem com capitalizações relevantes, sem "puxadas de tapete".