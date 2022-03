"Não vou vender meus bitcoins, ethers e doges", diz Elon Musk

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, afirmou na noite dessa segunda-feira, 14, que não pretende vender suas posições em criptoativos. Musk escreveu: “Ainda tenho e não vou vender meus bitcoins, ethers e doges, para quem se interessar”.

Em um debate no Twitter com o CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, Musk questionou qual seria o rumo da inflação nos próximos anos. Saylor respondeu que o aumento nos preços ao consumidor vai continuar nas máximas históricas, e que a inflação nos ativos financeiros vai ser “o dobro”. Ainda segundo ele, “moedas mais fracas vão colapsar, e a fuga de capital do dinheiro, crédito e ações de valor para propriedades escassas como o bitcoin vai se intensificar”.

O homem mais rico do mundo, conhecido por seu bom humor, respondeu: “Não é totalmente uma surpresa que você tenha chegado a essa conclusão”. A MicroStrategy é a empresa de capital aberto com maior posse de bitcoins. No mês passado, Saylor anunciou a compra de mais US$ 25 milhões de dólares do ativo, levando o total do caixa da companhia para mais de US$ 5 bilhões investidos na criptomoeda.

Musk, um dos maiores propagadores dos criptoativos, concluiu: “Como princípio geral, para aqueles que procuram conselhos nessa conversa, geralmente é melhor ter coisas físicas, como uma casa ou ações em empresas que você acredita fazerem bons produtos, do que dólares quando a inflação está alta. Eu ainda tenho e não vou vender meus bitcoins, ethers ou doges, para quem se interessar”.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022