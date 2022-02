Enquanto mercado despencava, MicroStrategy compra US$ 25 mi em bitcoin

A MicroStrategy, empresa de software de inteligência empresarial listada na Nasdaq que começou a acumular bitcoin como sua estratégia de tesouraria em 2020, afirmou ter realizado uma nova compra da criptomoeda. Segundo a companhia, foram adquiridos aproximadamente 660 bitcoins, por cerca de US$ 25 milhões, entre 30 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022.

A empresa pagou um preço médio de US$ 37.865 por bitcoin, segundo um comunicado.

A MicroStrategy, com sede no estado da Virgínia, nos EUA, agora possui um total de 125.051 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 4,8 bilhões, considerando seu preço atual de US$ 38,7 mil.

As ações da MicroStrategy caíram cerca de 34% no último mês, devido principalmente à queda no valor dos criptoativos, inclusive o bitcoin, que desde sua máxima histórica de US$ 69 mil dólares em novembro, já perdeu cerca de 40% do valor.

O CEO Michael Saylor tem insistido que a empresa não tem planos de vender suas unidades de bitcoin e que seu investimento é de longo prazo.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

