"Próxima parada" do bitcoin são os US$ 100 mil, diz investidor milionário

Arthur Hayes, um investidor milionário conhecido por ter fundado a corretora de criptomoedas BitMex, disse em uma publicação no seu blog nesta semana que a "próxima parada" do bitcoin é a casa dos US$ 100 mil, indicando um forte potencial de valorização ainda em 2024.

Na visão do investidor, esse possível movimento de alta da criptomoeda depende de uma retomada do crescimento de liquidez no mercado. Ele pontua que, desde abril, o mercado financeiro como um todo tem visto pouca liquidez, principalmente no segmento de títulos do Tesouro dos EUA.

A redução na emissão líquida de novos títulos resulta em uma "remoção da liquidez no sistema [financeiro]", segundo Hayes. E, como consequência, o bitcoin tem tido dificuldade para atrair novos investidores e iniciou um novo movimento de alta mais prolongado, como a observada no início do ano.

"Mesmo que o governo contraia mais empréstimos em geral, uma redução líquida nos instrumentos semelhantes a dinheiro fornecidos pelo Tesouro remove a liquidez do mercado. Portanto, o dinheiro permanece preso no balanço do Fed, o RRP, incapaz de gerar crescimento nos preços dos ativos financeiros", explica.

Hayes apontou ainda que um crescimento no balanço do Federal Reserve desde abril deste ano coincidiu com um período de lateralidade do bitcoin nos últimos meses, apenas como "quedas pontuais" mas mantendo-se em uma faixa de preço na casa dos US$ 60 mil.

Entretanto, o governo dos Estados Unidos já sinalizou que pretende retomar a emissão de notas do Tesouro no segundo semestre, na casa dos US$ 301 bilhões até o final de 2024. E, "caso isso ocorra e essa relação se mantenha, o bitcoin rapidamente poderá se recuperar da queda gerada pelo fortalecimento do iene [no Japão]".

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Nesse cenário, o investidor acredita que a criptomoeda teria potencial para atingir a casa dos US$ 100 mil. Porém, a projeção leva em conta um cenário de aumento de liquidez no mercado que pode acabar não se confirmando, tornando o futuro do ativo mais nebuloso.

"Uma vez terminada a farsa do teto da dívida dos EUA, a liquidez irá jorrar do Tesouro e possivelmente do Fed para colocar os mercados de volta no caminho certo. Então, o mercado de alta começará de verdade. O bitcoin na casa dos US$ 1 milhão ainda é meu cenário base", afirma Hayes.