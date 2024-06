Mineradoras de bitcoin listadas nos EUA atingem maior valor da história

As 14 empresas de mineração de bitcoin listadas nas bolsas dos Estados Unidos atingiram no último sábado, 15, a maior capitalização total já registrada para o setor. Dados divulgados pelo JPMorgan apontam que as companhias chegaram a um valor recorde de US$ 22,8 bilhões (R$ 123,3 bilhões, na cotação atual).

Além de compartilhar o recorde, analistas do banco destacaram que quase todas essas empresas tiveram um desempenho melhor que o do bitcoin nas duas primeiras semanas do mês de junho. A melhor performance foi da mineradora Core Scientific, que teve uma alta de 117%.

Já o pior desempenho entre as mineradoras listadas nos Estados Unidos foi da Argo Blockchain, com queda de 7%. No mesmo período avaliado pelo JPMorgan, o bitcoin registrou uma queda de 3%. No caso da Core Scientific, o banco destacou que a alta está ligado a um acordo com a empresa de inteligência artificial CoreWeave.

Os analistas apontam ainda que, desde maio, a taxa de dificuldade de mineração de bitcoin teve uma leva queda, indicando que o bom desempenho das mineradoras ocorre mesmo em meio a um ambiente de competição menos intensa entre as empresas.

Ao mesmo tempo, o JPMorgan destacou que as empresas de mineração de criptomoedas listadas nos Estados Unidos expandiram sua fatia de participação na rede global de mineradores, crescendo para o nível de 23,8%, com o segundo crescimento mensal consecutivo.

Donald Trump e mineração de bitcoin

O recorde de capitalização das 14 companhias ocorreu logo após o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmar que pretende "impulsionar" as operações de mineradoras de bitcoin no país. Trump também é o candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais deste ano.

O político disse que quer que "todo o bitcoin restante seja feito nos EUA" e que uma presença maior dessas operações no país ajudaria os Estados Unidos a serem "dominantes em energia". O posicionamento foi compartilhado após uma reunião de Trump com executivos de mineradoras.

Trump e vários executivos do setor discutiram como a mineração de bitcoin poderia fortalecer a rede elétrica e criar mais empregos em uma reunião realizada no resort do empresário, Mar-a-Lago, em 11 de junho, no estado da Flórida.