Binance é acusada de racismo por publicação nas redes sociais e culpa estagiário

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de transações, foi acusada de racismo no último sábado, 15. A empresa publicou uma “piada” de cunho racista em seu perfil oficial e global no X (antigo Twitter) e após críticas, apagou a publicação, culpando um suposto estagiário.

A publicação da Binance apresentava uma piada em que um policial avaliava o personagem por seu tom de pele. Os tons mais claros representavam, de acordo com a publicação, os clientes da Binance. Já os tons mais escuros, segundo a publicação, precisariam ser avaliados através do processo de autenticação de dois fatores, muito utilizado por plataformas online para verificar a identidade dos usuários.

Retratação

Após uma leva de críticas e acusações de racismo no último sábado, 15, a Binance apagou a publicação e publicou uma retratação na qual alega a necessidade de contratar um “estagiário novo”. Na mesma publicação, a Binance classificou o caso como algo sobre “tabus culturais mundiais” e em nenhum momento mencionou as acusações de racismo.

Segundo a retratação, a corretora cripto gostaria de contratar um novo estagiário que tenha três requisitos, sendo um deles “entender os tabus culturais mundiais”.

“Nós pedimos desculpas pela publicação recente. A intenção era destacar o compromisso da Binance com a segurança do usuário e suas rigorosas medidas de segurança. Nós claramente precisamos de um estagiário novo com as seguintes qualidades:

• Ama a comunidade cripto

• Super talentoso com mídias sociais

• Entende os tabus culturais mundiais

Compartilhe conosco seus melhores portfólios nos comentários. Nosso time irá entrar em contato com os candidatos selecionados. Obrigada pela compreensão”, publicou a empresa no último dia 15 em seu perfil oficial do X.

