CEO do Nubank diz que governo Trump "muda completamente" cenário para cripto

O CEO e fundador do Nubank, David Vélez, disse que o banco digital deve se beneficiar com a chancela do governo do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao mercado de criptomoedas. Ele falou sobre o tema durante a sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Em entrevista a jornalistas brasileiros na cidade, Vélez declarou que o Nubank representa atualmente a segunda maior plataforma para investimentos em criptomoedas do país e que “última coisa que faltava para o mercado de cripto era os Estados Unidos darem seu ok a essa indústria”.

Na avaliação dele, a chegada de Donald Trump ao poder “muda completamente como os reguladores em nível mundial vão pensar sobre cripto”. De acordo com informações publicadas pelo Diário do Comércio, o executivo destacou que “o Brasil sempre foi muito pró-cripto e muito avançado, mas, para o resto do mundo, isso abre potenciais oportunidades de expansão internacional para alguém como a gente, via cripto e via outras tecnologias”.

Vélez também declarou que a holding do Nubank deve mudar de sede, atualmente nas Ilhas Cayman, para um país com vantagens tributárias, ambiente regulatório estruturado e reconhecido globalmente em relação à indústria de criptomoedas, como forma de favorecer as operações cripto da fintech.

Reportagens da Bloomberg e da Reuters indicam que o Reino Unido pode ser a nova sede da empresa, mas a informação ainda não confirmada pelo CEO do Nubank, que afirmou “ter outras opções sobre a mesa”.

O entusiasmo do banqueiro acontece na esteira de uma força-tarefa anunciada pela SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, destinada a desenvolver uma estrutura regulatória para ativos digitais e dar mais "clareza" para o setor, revertendo a posição anterior do regulador em relação ao mercado.

O Nubank intensificou os seus projetos voltados ao mercado de criptomoedas entre os anos de 2023 e 2024. O banco se juntou a outros gigantes do setor bancário brasileiro, como BTG Pactual e Itaú, que também oferecem investimentos em criptomoedas para os seus clientes.

Em maio de 2024, Vélez afirmou que o banco digital "acredita muito" no potencial do bitcoin. Ainda segundo o CEO, ativos digitais, criptomoedas e moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês) são novas tecnologias que abrem oportunidades de "grandes produtos" para o Nubank.