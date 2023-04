Microsoft anuncia parceria para uso de dados de blockchains por empresas

A Microsoft anunciou na última quarta-feira, 19, uma parceria com a empresa Space and Time para disponibilizar dados em tempo real dos principais blockchains do mercado cripto para empresas e desenvolvedores que usam o Azure. A plataforma da gigante de tecnologia usa computação em nuvem para processar e armazenar dados e é a segunda maior em número de usuários.

O recurso desenvolvido pela Space and Time será disponibilizado no marketplace de aplicações do Azure, podendo ser adquirido por qualquer usuário do serviço de nuvem. Antes do anúncio da parceria, a Microsoft havia liderado uma rodada de investimento de US$ 20 milhões na companhia.

A plataforma da Space and Time permite acessar dados em tempo de real de blockchains e combiná-los com dados fora das redes a partir de conjuntos fornecidos pelos próprios usuários. A ideia é formar bases de dados "híbridas, transacionais e analíticas".

Segundo a Space and Time, o recurso vai permitir que desenvolvedores acessem, gerenciem e analisem dados de blockchains e outras métricas. Já empresas poderão usar a ferramenta para integrar a tecnologia blockchain sem precisar reformular suas infraestruturas de tecnologia.

"A parceria com a Microsoft faz muito sentido para nós e construir com o Azure agrega um valor enorme para nossa organização à medida que construímos esses pilares para garantir que o mundo tenha dados verificáveis ​​em um momento em que a complexidade e a transparência dos dados vai ser mais vital do que nunca", comentou o CEO da Space and Time, Nate Holiday.

Para Kathleen Mitford, executiva da Microsoft, a parceria faz parte do esforço da gigante de tecnologia de "incentivar o crescimento em mercados emergentes - incluindo blockchain e dados distribuídos. Juntos, o Azure e a Space and Time vão fornecer aos desenvolvedores as ferramentas que eles precisam para criar os próximos casos de uso de blockchains".

Microsoft e novas tecnologias

A novidade faz parte de uma série de medidas da Microsoft para adotar novas tecnologias em seus serviços. Em março, a empresa anunciou uma integração do ChatGPT - um chat virtual que usa inteligência artificial - ao Azure para "inovar de novas formas".

"Desde que o ChatGPT foi lançado no final do ano passado, vimos uma variedade de cenários para os quais ele pode ser usado, como resumir conteúdo, gerar uma cópia de e-mail sugerida e até mesmo ajudar com questões de programação de software. Agora, com o ChatGPT em pré-visualização no Azure OpenAI Service, os desenvolvedores podem integrar experiências personalizadas baseadas em IA diretamente em seus próprios aplicativos", comentou a empresa.

Estamos na era da economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma crypto brasileira e com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok