Cenário macroeconômico dos EUA será decisivo para o bitcoin nos próximos meses; entenda

Nesta quarta-feira, 15, o bitcoin volta a subir acima de US$ 64 mil. Movimentando cerca de US$ 76,1 bilhões nas últimas 24 horas, as criptomoedas apresentam recuperação e um possível movimento de alta futuro pode depender do cenário macroeconômico e as decisões do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Bitcoin hoje

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 64.470, com alta de 4,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda subiu 3,8%. Apesar disso, o bitcoin ainda está 12,6%.

"O bitcoin retornou ao patamar acima dos US$ 64 mil nesta quarta-feira, influenciado principalmente pelos dados de inflação, que vieram abaixo das expectativas do mercado, algo que ofereceu um respiro para os preços”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Caso os próximos indicadores de inflação continuem a mostrar sinais de desaceleração econômica ao longo dos proximos meses, é possível que o mercado mantenha sua trajetória ascendente conforme aumentam as chances de cortes na taxa de juros norte-americana esse ano", acrescentou o especialista à EXAME.

Cotação das criptomoedas

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.956, com alta de 1,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as 20 maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado, se destacam por suas altas no mesmo período:

• Solana (SOL): + 5,1%

• Toncoin (TON): 4,3%

• Avalanche (AVAX): + 4,4%

• Near Protocol (NEAR): + 6,9%

