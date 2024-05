El Salvador usa energia de vulcão para obter R$ 149 milhões em bitcoin

El Salvador revelou nesta semana que minerou mais de US$ 29 milhões (R$ 149 milhões, na cotação atual) em bitcoin desde 2021 usando um sistema que aproveita a energia gerada por um vulcão no país. As informações fazem parte de um novo site lançado pelo governo da nação detalhando o total de unidades da criptomoeda que o país possui.

De acordo com o "Escritório de Bitcoin" de El Salvador, uma entidade oficial criada pelo governo do país, a operação que usa energia geotérmica para a mineração da criptomoeda obteve cerca de 474 unidades do ativo desde o lançamento do projeto, ajudando a expandir as reservas da nação.

Os dados oficiais divulgados por El Salvador apontam que o país possui cerca de 5.750 unidades da criptomoedas, que seriam equivalentes a cerca de US$ 370 milhões (mais de R$ 1,8 bilhão, na cotação atual). As aquisições começaram em 2021 e se continuaram mesmo durante momentos de queda no mercado cripto.

Em 2021, a proposta do presidente Nayib Bukele de tornar o bitcoin uma moeda de curso legal no país foi aprovada e entrou em vigor, em uma decisão inédita internacionalmente. Desde então, El Salvador lançou diversos projetos para adquirir bitcoin e realizar investimentos.

Um dos principais é a iniciativa de comprar 1 unidade da criptomoeda por dia. Apesar da estratégia ser antiga, ela foi reforçada por Bukele neste ano, pouco após o político ser reeleito para o cargo. À época, ele destacou que não tinha previsão de encerrar a iniciativa no curto prazo.

Mineração de bitcoin em El Salvador

Entre os projetos lançados pelo governo de Bukele está o de mineração de bitcoin. Para isso, o governo instalou cerca de 300 processadores que realizam a atividade de mineração - em que é necessário resolver problemas matemáticos complexos para validar informações na rede blockchain e receber recompensas em bitcoin.

Exatamente pela complexidade, a atividade de mineração costuma ser custosa e consumir muita energia. Como solução, El Salvador instalou os processadores próximos ao vulcão Tecapa, usando o potencial energético do vulcão para fornecer a energia necessária para a operação.

Atualmente, o complexo criado pelo governo do país para gerar energia geotérmica no vulcão produz 102 megawatts de energia. Desse total, 1,5 megawatt é usado apenas para a mineração de bitcoin. Bukele defende o projeto destacando o seu baixo impacto ambiental, com uma alternativa de fonte renovável de energia.

