Mercado de criptomoedas perde R$ 8,4 bilhões em 24 horas com temores de recessão global

O mercado de criptomoedas começou esta segunda-feira, 7, com um intenso movimento de liquidações no segmento de negociação de preços futuros. Dados da plataforma CoinGlass indicam que, nas últimas 24 horas, o setor perdeu mais de US$ 1,44 bilhão (R$ 8,44 bilhões, na cotação atual), refletindo a forte queda do setor.

Os dados indicam que quase todas as perdas, cerca de US$ 1,22 bilhão, estão em contratos de preços futuros do tipo long. Esses contratos projetam que o preço de um ativo estará maior em uma data futura do que o preço no momento em que ele é fechado, ou seja, indica um otimismo entre investidores.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Já os contratos do tipo short, que projetam uma queda das criptomoedas em relação ao preço no momento do fechamento, acumulam perdas significativamente menores, de US$ 223 milhões. A maior perda individual até o momento foi de US$ 7,08 milhões.

Qualquer tipo de contrato futuro é liquidado quando o ativo a que ele se refere tem um movimento abrupto de alta ou de queda. Nesses casos, a manutenção do contrato se torna financeiramente inviável, o que obriga o investidor a encerrá-lo e amargar um prejuízo com a operação.

Os dados da CoinGlass indicam ainda que as perdas atingem um total de 461 mil investidores do mercado de criptomoedas. Clientes da corretora Bybit, conhecida por ser uma das principais no segmento de preços futuros, acumulam perdas de US$ 582 milhões, liderando entre outras exchanges.

Tradicionalmente, as liquidações envolvendo preços futuros do bitcoin costumam liderar as perdas no mercado. O cenário se repete nesta segunda-feira, com prejuízo de cerca de US$ 487 milhões entre investidores do ativo. Entretanto, o ether vem logo atrás, com US$ 427 milhões em perdas.

A terceira criptomoeda com as maiores liquidações é a Solana, que acumula um prejuízo de US$ 73 milhões. Ela é seguida pelo XRP, com US$ 71 milhões liquidados, e pela dogecoin, com US$ 38 milhões perdidos nas últimas 24 horas. Em todos os casos, as perdas se concentram nos contratos do tipo long.

A nova onda de liquidações no mercado de criptomoedas reflete um intenso pessimismo entre investidores e a ampla avaliação de que a economia global caminha para uma recessão devido aos efeitos do "tarifaço" de Donald Trump contra diversos países, derrubando as principais bolsas do mercado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok