'Índice do medo' de Wall Street explode com tensões comerciais causadas por tarifas de Trump

A manhã desta segunda-feira, 7, começou agitada para os investidores globais. O índice VIX, conhecido como o "índice do medo" do mercado, apresentou uma alta expressiva de 11,48%, aos 50,51 pontos, às 7h50, no horário de Brasília, refletindo a crescente tensão nas relações comerciais entre os Estados Unidos e seus principais parceiros econômicos.

A disparada do indicador foi impulsionada pela falta de sinais de que o presidente Donald Trump poderia suavizar sua postura em relação às tarifas impostas. A ausência de novas orientações do governo norte-americano provocou uma reação imediata nos mercados, levando o VIX a atingir 60 pontos, marca que não era registrada desde agosto do ano passado.

O índice VIX é calculado com base nas expectativas de volatilidade implícitas nas opções do índice S&P 500 e é amplamente utilizado como um termômetro para medir o sentimento dos investidores em relação ao risco. Normalmente, valores acima de 30 pontos indicam períodos de grande incerteza, o que reforça o sinal de alerta ligado nesta manhã.

Impactos no mercado e a reação dos investidores

Com a elevação da volatilidade, os investidores adotaram uma postura mais conservadora, migrando para ativos considerados mais seguros, como treasuries norte-americanos e ouro. A instabilidade também afetou bolsas ao redor do mundo, com índices asiáticos e europeus operando em forte queda.

Sem um acordo ou flexibilização das tarifas, a tendência é que o índice permaneça em patamares elevados, pressionando o apetite por risco e elevando a busca por proteção.