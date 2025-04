Ethereum, XRP e Solana superam queda do bitcoin com fortes perdas no mercado

O mercado de criptomoedas opera em forte queda nesta segunda-feira, 7, e alguns dos principais ativos do setor estão registrando perdas mais expressivas que do bitcoin. Dados da plataforma CoinGecko indicam que a Ethereum, o XRP e a Solana estão entre os destaques negativos do dia.

No momento, o bitcoin acumula queda de 2,6% nas últimas 24 horas e é negociado em US$ 79 mil, mas o ativo chegou a cair abaixo dos US$ 76 mil e a operar com queda de mais de 8%. O cenário, bastante ruim para a moeda digital, é ainda pior para outros projetos.

A Ethereum, segunda maior criptomoeda do mercado, está entre os grandes destaques negativos do dia. O ativo chegou a acumular queda de mais de 15%, e nesse momento opera com perda acumulada de 8,3%, cotada em US$ 1.609 e com o pior desempenho em meses.

Entre as dez maiores criptomoedas do mundo, o quadro também é negativo. A única exceção é no segmento de stablecoins que, por serem ativos estáveis, não têm variação. É o caso da USDT e da USDC, que seguem cotadas na casa dos US$ 1. De resto, a queda é generalizada.

O XRP, terceiro maior ativo do setor, acumula queda de 4,8% nas últimas 24 horas, mas também chegou a operar com perdas acima de 10%. No momento, o token é cotado em US$ 1,97. Já o BNB, quinta maior cripto, tem desvalorização de 3,7%, cotado em US$ 560.

A Solana, atualmente a sétima maior criptomoeda do mercado, apresenta queda de 4,8% no mesmo período e também chegou a negociar com perdas de mais de 10%. Segundo o CoinGecko, o ativo é negociado em US$ 109. A dogecoin, oitava maior cripto, tem queda de 6,4%, cotada a US$ 0,15.

Completando o top10, a Tron apresenta queda de 4,5% nas últimas 24 horas, cotada em US$ 0,22, enquanto a Cardano registra perda de 6,3% no mesmo período, negociado a US$ 0,58.

As quedas expressivas e generalizadas das maiores criptomoedas do mercado têm uma causa em comum: o temor crescente de uma recessão global devido às tarifas anunciadas por Donald Trump e à resposta da China. Com isso, o mercado financeira opera com fortes perdas nesta segunda-feira.

