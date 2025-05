Mercado de criptomoedas está superaquecido? Grandes investidores sugerem que sim

O otimismo retornou ao mercado de criptomoedas, e muitos investidores acreditam que o preço do bitcoin está no caminho para novas máximas históricas. Em apenas um mês, o ativo subiu 39%, ultrapassando brevemente a marca de US$ 105 mil. Segundo analistas da Glassnode, “há sinais de renovada força de mercado, e o mercado está operando dentro de um regime dominado por lucros".

Ainda assim, nem todos estão convencidos de que a alta continuará sem obstáculos. Alguns investidores já estão realizando lucros, fazendo com que o capital realizado do bitcoin atingisse um recorde histórico de US$ 889 bilhões. Espera-se ainda mais realização de lucros no nível de US$ 106 mil.

Historicamente, o sentimento eufórico do mercado frequentemente levou a períodos de consolidação — ou até correções acentuadas. Esse risco pode estar crescendo, principalmente porque o ouro, cujo comportamento de preço o bitcoin tem espelhado nos últimos meses, está mostrando sinais de fadiga e pode entrar em correção.

A recente alta da criptomoeda colocou mais de 3 milhões de unidades do ativo em estado lucrativo, de acordo com a Glassnode. Essa mudança reacendeu os fluxos de capital, que ultrapassaram US$ 1 bilhão por dia, sugerindo forte interesse comprador e um mercado disposto a absorver a pressão vendedora.

Até mesmo a maioria dos detentores de curto prazo, que estavam no prejuízo desde o pico de dezembro de 2024, viram seus portfólios voltarem ao positivo.

Esse alívio, tanto financeiro quanto psicológico, já está se traduzindo em comportamento de gasto. A diferença líquida entre o volume de transferência em lucro versus prejuízo dos detentores de curto prazo mudou drasticamente para +20% — uma reversão notável em relação aos -20% vistos durante a fase de capitulação no final de abril.

Com tanto impulso, é fácil imaginar uma disparada. Mas esse mesmo impulso pode ser motivo de cautela. O interesse aberto nos futuros de bitcoin subiu para US$ 68 bilhões, próximo de máximas históricas, indicando um mercado altamente posicionado. Em tais condições, até mesmo um pequeno catalisador pode provocar um movimento desproporcional — para cima ou para baixo.

André Dragosch, chefe de pesquisa da Bitwise Asset Management, alertou que o bitcoin pode estar se adiantando demais. Ele publicou o Índice de Sentimento Cripto da Bitwise, que atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2024.

O índice, que inclui 15 subindicadores abrangendo sentimento, fluxos, dados de blockchains e derivativos - como taxa de financiamento perpétua e relação volume put-call -, agora indica um mercado superaquecido.

Dragosch afirmou que "as últimas leituras indicam que o sentimento do mercado ficou superaquecido e que o posicionamento parece estar unilateral no lado comprador. Isso tende a sinalizar um risco aumentado de uma correção temporária no preço do bitcoin, e que o rali atual pode fazer uma pausa.”

Ainda assim, Dragosch continua “estruturalmente construtivo” até o final de 2025, citando a contínua acumulação de bitcoin por empresas e fundos, que seguem esgotando os saldos da criptomoeda em corretoras.

