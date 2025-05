Bitcoin vai substituir o dólar em 10 anos, 'talvez menos', prevê bilionário Tim Draper

O bilionário Tim Draper afirmou nesta semana que acredita que o bitcoin vai substituir o dólar em até 10 anos, ou talvez menos. Conhecido por fazer fortuna no mercado de capital de risco, ele disse que a criptomoeda vai ser, em breve, a base da economia internacional.

Em entrevista para o site CoinDesk, Draper destacou que vê potencial da criptomoeda ser cada vez mais usada como um meio de pagamento e de troca, substituindo o dólar. Quando questionado em que momento isso poderia acontecer, ele disse que em "10 anos, algo assim, talvez menos".

Ele disse que o bitcoin será o "infinito contra o dólar, porque não vai existir um dólar". Para Draper, a substituição vai ocorrer "quando eu puder comprar minha comida, roupas, casa, pagar meus impostos, tudo com bitcoin. E é uma forma melhor de coletar impostos".

"Com certeza não haverá uma razão para ter tantos dólares, e o bitcoin vai se tornar a fonte primária para quem quer possuir riqueza", projetou o bilionário. Draper diz ainda que ocorrerá uma "transformação" no sistema financeiro, e que as pessoas precisam estar preparadas.

Ele afirmou que "a boa notícia no momento é que os bancos podem fazer a custódia tanto dos seus bitcoins quanto das moedas fiduciárias, mas você não vai querer estar em uma fila em um banco tentando trocar seus dólares por bitcoins quando ocorrer uma transformação".

Para o bilionário, a tendência é que os bancos fiquem sem dólares, demandando uma substituição pela criptomoeda. O motivo, explica, é a crescente desconfiança em torno de governos, com a tendência de substituição do sistema bancário tradicional plea tecnologia descentralizada.

"Eu recomendo que toda tesouraria de toda companhia em que eu invisto tenha bitcoin junto com moedas fiduciárias nos bancos. Com isso, quando ocorrer um colapso bancário, ou se as pessoas pararem de aceitar moedas fiduciárias, eles ainda serão capazes de pagar as contas", disse.

Nesse cenário, Draper reforçou a sua projeção de que o bitcoin vai terminar o ano de 2025 valendo US$ 250 mil e disse que a criptomoeda é mais vantajosa do que as stablecoins: "As stablecoins vão inflar se os governos imprimirem mais dinheiro. Elas vão valer cada vez menos com o passar do tempo, enquanto o bitcoin não está sujeito a isso".

