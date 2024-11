Bitcoin beira os US$ 100 mil, mas recua: é hora de comprar ou vender?

Desde a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas, o preço do bitcoin entrou em disparada e não parou mais. Com máximas históricas consecutivas, a principal criptomoeda do mercado movimenta centenas de bilhões de dólares por dia e chegou perto do “marco” de US$ 100 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 97.481, com alta de apenas 0,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na última quinta-feira, 21, a criptomoeda chegou a custar US$ 99.502, seu maior preço na história.

Por que o bitcoin está disparando?

“O bitcoin atingiu novas máximas históricas novamente esta semana, chegando a um pico acima de US$ 99 mil na quinta-feira. Acreditamos que essa forte ação do preço foi apoiada por um conjunto de fatores que inclui a listagem de opções em ETFs de bitcoin à vista dos EUA, a possibilidade de uma reserva estratégica de bitcoin por parte do governo americano e anúncios relacionados aos setores corporativo e legislativo”, disse Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas.

“Somados ao grande fluxo de ETFs recente, o crescente valor de mercado das stablecoins e os prováveis futuros avanços regulatórios, esse conjunto de fatores reforça nossas expectativas positivas para o setor nos próximos meses”, acrescentou o especialista.

“Ao analisar o fluxo financeiro injetado no bitcoin, é possível observar que o preço está trabalhando acima do alto volume que se formou na faixa dos U$ 93 mil – o que significa que a força permanece compradora”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

“Se houver continuidade da alta, o preço do bitcoin poderá atingir a marca dos U$ 100 mil a U$ 105 mil por unidade – um nível de preço psicológico importante para o mercado”, acrescentou.

É hora de comprar ou vender bitcoin?

“Apesar do entusiasmo em torno dos investidores institucionais e também do varejo, estamos em um momento de descoberta de preços – e isso torna as negociações arriscadas. Portanto, o ideal é esperar por correções no preço ou aplicar a estratégia de compras fracionadas (DCA)”, disse a especialista.

“Por outro lado, quando ocorrer correção, os suportes estão localizados em torno de U$ 91.200 e U$ 80.400. Esses níveis de preço servem como referências para possíveis pontos de retração”, acrescentou.

De acordo com Ana de Mattos, o momento, apesar de otimista, também exige cautela. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “ganância extrema” em 94 pontos. O nível máximo do índice é em 100 pontos.

“Comprar bitcoin em seu pico histórico pode expor o investidor a riscos elevados, especialmente considerando a volatilidade inerente ao mercado cripto.Para novas compras, as correções de preço são mais seguras e podem oferecer oportunidades de entrada mais favoráveis. Portanto, é aconselhável aguardar por essas correções antes de se posicionar no mercado”, disse ela.

“Embora o bitcoin tenha desempenhado muito bem no último trimestre do ano, ter cautela é fundamental. Aguardar por correções e analisar cuidadosamente os níveis de suporte e resistência pode proporcionar pontos de entrada mais seguros e potencialmente mais lucrativos”, concluiu a especialista.