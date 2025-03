Fernanda Torres: conheça a atriz brasileira que desafia o tempo e chega ao Oscar com versatilidade Atriz brasileira concorre ao Oscar 2025 por "Ainda Estou Aqui", consolidando uma carreira de quatro décadas marcada por versatilidade e escolhas estratégicas

VENICE, ITALY - SEPTEMBER 01: Fernanda Torres attends the "I'm Still Here" (Ainda Estou Aqui) photocall during the 81st Venice International Film Festival at Palazzo del Casino on September 01, 2024 in Venice, Italy. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images) (Matt Winkelmeyer/Getty Images)