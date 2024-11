XRP dispara mais de 20% com entusiasmo de investidores após eleições nos EUA

A criptomoeda XRP disparou mais de 20% no último sábado, 16, chegando ao seu maior preço desde novembro de 2021. O ativo tem sido impulsionado nos últimos dias por um otimismo crescente entre investidores com uma possível melhora do ambiente regulatório nos Estados Unidos a partir do próximo ano.

A valorização registrada nos últimos dias fez com que o ativo obtivesse um crescimento de quase US$ 20 bilhões na sua capitalização de mercado, que superou a casa dos US$ 60 bilhões. Dados do CoinGecko apontam que, nos últimos sete dias, a alta acumulada é de 95%. Nesta segunda-feira, 18, a valorização é menor, de 1,4% nas últimas 24 horas.

Considerando um período maior, de 14 dias, a disparada é ainda mais significativa, com o XRP subindo mais de 122%. O movimento marca uma recuperação da criptomoeda, que chegou a registrar algumas quedas ao longo de 2024. Agora, a retomada da valorização colocou o XRP na lista das seis criptos mais valiosas do mercado.

O otimismo dos investidores reflete uma expectativa de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, implementará mudanças que resultarão em um ambiente regulatório mais favorável ao setor, revertendo a posição adotada durante o governo do presidente Joe Biden.

O foco das atenções está no futuro da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários do país. Nos últimos anos, o XRP se tornou um dos principais alvos do regulador, que chegou a processar o projeto e a empresa Ripple, classificando a criptomoeda como um valor mobiliário que teria sido negociado ilegalmente.

Em 2023, o processo aberto pela SEC acabou resultando em uma derrota parcial para o regulador, com o XRP não sendo classificado pela Justiça como valor mobiliário na maior parte das ofertas listadas pela SEC. Mesmo assim, o ativo ainda enfrentava um cenário adverso no âmbito regulatório.

Agora, o mercado espera que Trump indique um presidente para a SEC que encerre diversos processos abertos contra criptomoedas e também abra as portas para possíveis aprovações de ETFs desses ativos. O XRP e a Solana são ativos que já possuem pedidos submetidos à SEC para lançamento de fundos.

As gestoras Canary Capital e Bitwise foram as primeiras a entrar com pedidos de lançamento de ETFs de XRP. Mas, recentemente, a 21Shares também se juntou ao grupo, animando o mercado. O possível lançamento dos ETFs anima investidores pelo potencial de atrair um volume significativo de capital para o ativo.