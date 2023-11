Mercado de alta e mercado de baixa em cripto: é possível investir nos dois?

Por César Felix*

Com um número cada vez maior de pessoas realizando investimentos financeiros, seja na bolsa de valores, renda fixa ou criptomoedas, compreender os principais conceitos desses mercados é essencial para se sair bem nessa jornada.

Afinal, saber quando haverá alta ou queda a partir da análise das tendências do setor pode contribuir para que os investidores aumentem seus rendimentos e reduzam os riscos de perdas.

De acordo com a pesquisa Raio X do Investidor Brasileiro, realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), em parceria com o Datafolha, o percentual de brasileiros que aplicam seu dinheiro em produtos financeiros passou de 31% para 36% entre 2021 e 2022.

Além disso, o percentual da população que não conhece ou não utiliza nenhum tipo de investimento recuou de 66% para 58% no mesmo período.

Dois termos amplamente reconhecidos nesse meio são o "bull market" e o "bear market", que se referem ao mercado de alta e de baixa, respectivamente. Esses conceitos descrevem duas fases distintas nos mercados financeiros e são essenciais para os investidores, desempenhando um papel de destaque na tomada de decisões.

O que é bull market?

A origem precisa desse conceito não é conhecida com certeza, mas a metáfora do touro é empregada para simbolizar o crescimento. Isso se deve ao fato de que, em touradas, o animal sempre salta e ergue a cabeça para cima. Essa analogia é utilizada para ilustrar que o mercado está em um período de alta.

O termo "bull market" pode ser aplicado tanto à economia geral de uma nação quanto a setores específicos, incluindo o mercado de criptomoedas. Além disso, há a derivação "bullish," que descreve o crescimento dos ativos.

Alguns dos principais indicadores de um Bull Market é o aumento de preços dos ativos de maneira constante, o sentimento geral de otimismo do mercado quanto à economia, e o volume de negociação alto, à medida que mais pessoas entram no mercado para aproveitar os ganhos.

Como investir em um bull market

Investir em um Bull Market pode ser tentador, pois os retornos geralmente são robustos, já que os valores das ações, das criptomoedas e de outras opções sobem significativamente. No entanto, é importante abordar essa fase com prudência e seguir algumas estratégias apropriadas para não correr riscos.

Em um bull market, as ações de empresas que estão crescendo rapidamente são frequentemente procuradas, com o potencial de continuar se valorizando. Porém, é essencial diversificar o portfólio. Essa abordagem procura mitigar os riscos inerentes aos investimentos, uma vez que diferentes classes de ativos e setores reagem de

maneira distinta a eventos econômicos e políticos.

Além disso, mantenha-se informado, acompanhando notícias e os desenvolvimentos do mercado para tomar decisões e estabeleça metas realistas de lucro, estando disposto a efetuar os ganhos quando os atingir. Já no mercado cripto, o entusiasmo pode levar a decisões de investimento irracionais.

Esteja ciente da euforia e de bolhas especulativas, evitando comprar ativos sobrevalorizados. Também é importante saber que, embora um Bull Market seja caracterizado por aumentos de preço, ele ainda pode ser volátil e você deve estar preparado para flutuações, mantendo a perspectiva de longo prazo.

E não se sinta pressionado em seguir a multidão. Investir por medo de perder oportunidades pode levar a decisões precipitadas. Continue avaliando cuidadosamente cada investimento.

O que é bear market?

O termo "Bear Market" é empregado para descrever um cenário financeiro marcado pelo pessimismo. Essa metáfora se origina do comportamento do urso, que, ao andar, mantém a cabeça baixa. Uma outra interpretação desse termo é associada à hibernação, um período de inatividade que congela as atividades econômicas.

Ao contrário do Bull Market, alguns dos principais indicadores incluem o declínio de preços, muitas vezes com perdas substanciais, pessimismo com os investidores preocupados com a economia e o futuro do mercado, e o volume de negociação reduzido, uma vez que os traders evitam o investir ou vendem ativos para evitar

mais perdas.

Portanto, quando os preços de segmentos específicos caem ou há inflação na economia geral, pode-se dizer que o mercado está “bearish”. Esse movimento pode acontecer por diversos motivos, como aumento da taxa de desemprego, alta taxa de juros, que são particularmente prejudiciais para o setor de criptomoedas, e crises políticas ou econômicas como, por exemplo, a guerra na Ucrânia e os atentados terroristas em Israel.

Como investir em um bear market

Quando há um cenário pessimista no mercado financeiro, muitas vezes, os investidores iniciam a venda de seus ativos com receio de terem prejuízos futuros.

Esse movimento faz com que a oferta seja maior que a demanda, derrubando os preços. Esse cenário também pode ser um bom momento para compra, mas requer uma abordagem defensiva e cautelosa.

É importante considerar ativos mais seguros, como títulos do governo, ouro e outros investimentos de baixo risco que podem servir como refúgio em momentos de volatilidade. Outra opção é procurar ações de empresas que historicamente têm se saído melhor em períodos de baixa, como aquelas que atuam em setores como serviços públicos ou saúde.

Mantenha uma parte de seus investimentos em dinheiro para poder aproveitar oportunidades quando o mercado se recuperar e evite tomar decisões impulsivas com base no medo. Seja ágil em suas decisões, mas não desesperado.

Um bear market é temporário, e o setor historicamente se recupera.

Em relação a criptomoedas, também mantenha uma liquidez em dinheiro ou stablecoins (criptomoedas com valor estável) para aproveitar oportunidades quando o mercado se estabilizar. Também pode ser interessante utilizar ordens de stop-loss para limitar as perdas.

Tenha uma estratégia

Bull e bear market são fases naturais nos mercados financeiros e fazem parte da montanha-russa de investimentos. É importante que os investidores compreendam esses conceitos e se adaptem em todas as condições. Em última análise, um plano de aplicação bem pensado e diversificado é essencial, independentemente do cenário do mercado.

Saiba que sempre existem alternativas, dependendo de sua estratégia.

Além disso, consulte um consultor financeiro para obter orientações personalizadas e tome decisões informadas com base em seus objetivos financeiros e tolerância ao risco. Lembre-se de que os mercados são cíclicos, e a paciência e a disciplina são chaves para o sucesso a longo prazo nos investimentos.

* César Felix é gerente de Customer Experience da NovaDAX, corretora cripto brasileira que oferece serviços relacionados a criptoativos de alta liquidez, taxas baixas e alta proteção para mais de 1,1 milhão de clientes.

