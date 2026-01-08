Future of Money

Mercado cripto perde US$ 400 milhões após bitcoin cair abaixo de US$ 90 mil

Retomando de aversão a riscos entre investidores e saques em ETFs derrubaram criptomoedas, gerando onda de liquidações de derivativos

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14h56.

O mercado de criptomoedas registrou nesta quinta-feira, 8, a sua primeira grande onda de liquidações no ano. O segmento de preços futuros do mundo cripto chegou a perder mais de US$ 400 milhões após o bitcoin cair brevemente abaixo dos US$ 90 mil, pausando um movimento de valorização nos primeiros dias de 2026.

Dados da plataforma CoinGlass indicam que, no acumulado das últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas teve US$ 454 milhões em liquidações. Do total, US$ 380 milhões atingiram contratos do tipo long, que projetavam uma valorização do ativo escolhido.

Ao mesmo tempo, US$ 75 milhões foram liquidados em contratos do tipo short, que projetam desvalorização. A liquidação ocorre após movimentos significativos e abruptos de preço que acabam tornando a manutenção do contrato futuro insustentável, deixando o investidor no prejuízo.

Os dados indicam que as perdas se concentraram nas últimas 12 horas, indicando que as liquidações começaram principalmente na madrugada de quinta-feira. Ao todo, 132 mil investidores foram liquidados, com a maior liquidação individual registrando sendo de US$ 2,99 milhões.

Na divisão por ativos, o bitcoin está na liderança. A criptomoeda registrou US$ 140 milhões liquidados em seus contratos de preços futuros, seguido pelo ether com US$ 106 milhões. A liderança dessas criptomoedas em eventos de liquidações é tradicional no setor.

Por que o bitcoin caiu?

Segundo especialistas, a onda de liquidações começou quando o bitcoin interrompeu o seu movimento de alta dos últimos dias. O ativo chegou a cair abaixo dos US$ 90 mil, assustando investidores e levando à necessidade de encerramento dos contratos devido ao movimento abrupto.

A criptomoeda já recuperou boa parte das perdas e opera no momento próximo ao zero a zero, cotada em US$ 91 mil. O movimento foi atribuído a uma retomada da aversão a riscos entre investidores e a saques maiores nos ETFs do ativo recentemente, resultando na queda.

Além disso, analistas indicam que o bitcoin e outras criptomoedas começaram 2026 em um cenário de baixa demanda, o que também acaba propiciando novas quedas. Enquanto o cenário não mudar, a expectativa é que o setor não registre altas expressivas.

