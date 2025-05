Mercado cripto está superando narrativa de ser um "Velho Oeste", diz CIO da OKX

Após anos lidando com uma intensa associação a atividades ilegais, o mercado de criptomoedas começou a superar a narrativa de que é um "Velho Oeste", segundo Jason Lau. Responsável por liderar a inovação da corretora OKX, o executivo falou sobre o momento atual do setor em uma entrevista à EXAME durante o Web Summit Rio 2025.

Lau lembra que o bitcoin existe há cerca de 16 anos. Desde então, "estamos vendo uma progressão desse desenvolvimento do mercado. As stablecoins, por exemplo, existem há 10 anos, mas agora se tornaram um produto gigante, com muita gente buscando mais acesso a esses ativos".

O executivo atribui a superação da imagem de Velho Oeste à progressiva implementação de regulações específicas para o setor ao redor do mundo. "E o resultado é uma adoção cada vez maior", pontua. Lau brinca que o cenário atual para o mercado é uma "boa tempestade perfeita", reunindo as condições necessárias para a sua expansão.

Em relação à OKX, o CIO afirma que um dos focos de expansão neste ano é na área de pagamentos. Durante o Web Summit 2025, Lau anunciou o lançamento da OKX Pay, uma ferramenta de pagamentos que também aceita o uso de stablecoins. O produto ainda não está disponível no Brasil, mas deve chegar ao mercado brasileiro no futuro.

"As pessoas querem ver como cripto vai ser útil para elas. Pode usar stablecoins como investimentos, uma proteção, mas em algum momento quer usabilidade e que seja importante no dia a dia. E se tem cripto como parte do portfólio, naturalmente vai querer usar para outras coisas", avalia Lau. A OKX também anunciou o lançamento de um novo cartão de crédito a partir de uma parceria com a Mastercard.

O executivo acredita que é o "momento certo" para retomar produtos que envolvam o mundo de pagamentos com criptomoedas. "As pessoas sabem que cripto existe e querem ter acesso, mas precisa ser da forma mais simples possível. A regulação ajuda nisso, parcerias com instituições tradicionais também".

Lau também reconhece que os produtos do mercado cripto precisam se tornar mais amigáveis para as pessoas com poucos conhecimentos específicos sobre o setor se quiser atingir um público maior. "Entrar em cripto, para iniciantes, ainda é um desafio, e reconhecemos isso. É algo que passa por educação, são coisas muito diferentes, novas, mas quando tem parceiros que trabalham de forma transparente para mostrar a jornada, os desafios, é algo poderoso, que ajuda a reduzir esse fosso".

O CIO da OKX ressalta que "não há uma bala de prata" para resolver o problema, mas que é preciso realizar uma atualização constante nos produtos e ouvir às demandas dos clientes. O surgimento do OKX Pay, destaca, foi resultado exatamente dessas demandas.

Apesar das novidades e de reconhecer o potencial das stablecoins na área de pagamentos, Lau disse que a OKX não pretende lançar uma stablecoin própria. "Queremos mais ser um hub de stablecoins, fornecendo liquidez e acesso", explica.

