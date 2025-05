CEO de empresa por trás da criptografia do Pix revela como ela é usada para proteger seu dinheiro

A criptografia está no centro das inovações tecnológicas que estão moldando o futuro dos serviços financeiros. No entanto, muitas pessoas ainda não compreendem completamente o papel crucial que ela desempenha, seja em transações digitais, blockchain ou até mesmo na proteção de dados pessoais. Como, então, desmistificar a criptografia e mostrar seu impacto no dia a dia das pessoas?

Para entender como a criptografia está revolucionando o mercado financeiro e o que mais está por vir, recebemos Marco Zanini, CEO da DINAMO Networks, empresa que está por trás da criptografia do Pix e está contribuindo para o piloto do Drex. Ele explicou como a criptografia está sendo utilizada para garantir a segurança das transações, proteger dados e impulsionar a inovação no setor financeiro. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

