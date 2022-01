Mercado cripto despenca e bitcoin vai ao menor preço desde agosto de 2021

Pela segunda vez este mês, o bitcoin caiu para níveis abaixo dos 40 mil dólares, atingindo 38.378 na manhã desta sexta-feira, 21, o menor valor desde agosto de 2021. O preço da criptomoeda caiu mais de 9% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap.

O preço do ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, também caiu quase 12%, atingindo 2.789 dólares.

Outras redes de primeira camada, como Solana e Cardano, também despencaram, registrando quedas de 14% e 12%, respectivamente.

"Os mercados de criptomoedas estão em um nível de suporte crítico há algum tempo. A fraqueza do macro mercado está causando um sell-off de ativos de risco. A continuação desse sentimento provavelmente fará com que o bitcoin seja negociado perto dos 30 mil dólares", afirmou a Stack Funds.

De acordo com a CoinGlass, houveram quase 600 milhões de dólares em liquidações nas últimas 12 horas. O bitcoin liderou com 250 milhões de dólares, seguido pelo ether com 163 milhões e SOL com 10,9 milhões de dólares.

Entre as corretoras de criptomoedas, a Binance liderou com liquidações de 173 milhões de dólares, 91% delas sendo de posições compradas. A asiática Okex foi a próxima, com 170 milhões de dólares, e a maioria também de posições compradas.

A maior liquidação única ocorreu na Bitmex, no swap perpétuo USDT-bitcoin, de 9,91 milhões de dólares.

Em sua nota de research diária, a Delphi Digital escreveu que os investidores estão considerando a possibilidade de vários aumentos de taxas, o que está impactando significativamente os ativos de risco.

"O assunto da semana é o último salto nos rendimentos dos títulos, principalmente os títulos do Tesouro dos EUA, já que os investidores continuam se posicionando para um cronograma acelerado da redução dos estímulos a economia no país. O mercado agora está considerando a possibilidade de pelo menos 4 aumentos as taxas esse ano, e até mesmo a possibilidade de uma quinta está surgindo essa semana. Embora muitos veículos de mídia tenham se concentrado em rendimentos nominais, é o recente aumento nos rendimentos reais que importa mais em nossa opinião, especialmente para ativos não geradores de renda, como bitcoin e ouro", escreveram eles.

O diretor de pesquisa da Huobi, Li Hui, disse: "O sentimento do mercado é pessimista e os investidores estão em um clima de esperar para ver", acrescentando que "a queda foi muito fluida e não houve recuperação significativa após o suporte ter sido quebrado".

Esse movimento parece ter pego o mercado de surpresa, já que os dados da rede de opções sugerem que há uma quantidade significativa de juros em aberto presos entre 45 e 46 mil dólares para o bitcoin e entre 3.200 e 3.300 para o ether, de acordo com a Laevitas.

Tony Ling, sócio da Bizantine Capital, com sede na China, afirmou que os investidores na China parecem continuar a fazer saques de seus criptoativos devido à desaceleração econômica no país por causa das últimas ondas de coronavírus e da proximidade do feriado do festival da primavera no país. Ling também apontou o reforço da supervisão das poucas mesas de balcão (OTC) que existem na China como outra razão pela qual os investidores de varejo locais quererem sair do mercado.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok