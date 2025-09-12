Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Méliuz anuncia produto de derivativos para gerar receita com reserva de bitcoin

Empresa criou a primeira reserva corporativa de criptomoedas do Brasil e tem intensificado iniciativas com o bitcoin

Méliuz: empresa lançou novo produto com bitcoin (Méliuz/Divulgação)

Méliuz: empresa lançou novo produto com bitcoin (Méliuz/Divulgação)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16h02.

Tudo sobreMéliuz
Saiba mais

A Méliuz anunciou na última quarta-feira, 10, que vai lançar um novo produto ligado a derivativos de bitcoin envolvendo opções de venda garantida por caixa. A criptomoeda foi adotada pela empresa como o seu principal ativo de reserva neste ano, em um movimento inédito no Brasil.

Segundo a empresa, "a operação é estruturada de forma conservadora, sem alavancagem e integralmente lastreada em caixa". A Méliuz diz ainda que a estratégia está em linha com a política de tesouraria da empresa e segue um modelo adotado por outras empresas com reservas do ativo.

  • Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Inscreva-se!

O objetivo principal da companhia é gerar uma receita adicional a partir das suas reservas de bitcoin. Na operação, a empresa "vende contratos de opções de venda de bitcoin com preços de exercício previamente definidos", garantidos pelas próprias reservas.

Nos contratos, há a definição de um preço para a criptomoeda em que o investidor teria direito a vender o ativo, com a Méliuz sendo obrigada a comprá-lo. O preço definido costuma ser menor que o preço do ativo no mercado à vista, ajudando investidores a limitarem perdas.

"Em caso de não exercício, a companhia retém os prêmios recebidos e reinveste em novas aquisições de bitcoin. Em caso de exercício, a companhia utiliza o caixa já reservado para adquirir bitcoin a preços potencialmente mais atrativos, estratégia alinhada à sua política de acumulação de bitcoin de longo prazo", afirma.

A Méliuz destacou ainda que "a estratégia é realizada em conjunto com parceiros estratégicos especializados em tais operações e que, atualmente, menos de 10% do caixa operacional mínimo está alocado como colateral", o que minimizaria possíveis riscos para a empresa.

"A estratégia visa monetizar a volatilidade do bitcoin com o objetivo de ampliar gradualmente as reservas de bitcoin da companhia, preservando sua solidez financeira. Os resultados dessas operações serão divulgados de forma consolidada nas demonstrações financeiras trimestrais da companhia", disse.

Para a empresa, o novo produto de investimento reforça a posição da Méliuz como uma "Bitcoin Treasury Company", termo que se refere a empresas com reservas da criptomoeda e que desenvolvem produtos e outras estratégias para gerar receita a partir do ativo.

Recentemente, a empresa anunciou uma nova compra de US$ 1 milhão em unidades de bitcoin. A reserva da Méliuz é a maior da América Latina.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:MéliuzBitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

'Temporada de Solana': gestora vê mercado em nova fase e diz qual criptomoeda deve disparar

BlackRock avalia uso da tecnologia blockchain para tokenização de ETFs

Corretora cripto Gemini estreia em Nasdaq e atrai R$ 2,2 bilhões com IPO

Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 115 mil conforme clima "dovish" do Fed avança

Mais na Exame

Carreira

O conselho número 1 da executiva da Google para quem está começando a carreira

Marketing

A importância da comunicação: Diageo Awards celebra criatividade em premiação inédita

Minhas Finanças

Acabou o dinheiro? Brasil tem 8 milhões de empresas negativadas, diz Serasa

Esporte

Indústria chinesa se prepara para pico de demanda da Copa do Mundo de 2026