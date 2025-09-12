Méliuz anuncia produto de derivativos para gerar receita com reserva de bitcoin

A Méliuz anunciou na última quarta-feira, 10, que vai lançar um novo produto ligado a derivativos de bitcoin envolvendo opções de venda garantida por caixa. A criptomoeda foi adotada pela empresa como o seu principal ativo de reserva neste ano, em um movimento inédito no Brasil.

Segundo a empresa, "a operação é estruturada de forma conservadora, sem alavancagem e integralmente lastreada em caixa". A Méliuz diz ainda que a estratégia está em linha com a política de tesouraria da empresa e segue um modelo adotado por outras empresas com reservas do ativo.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Inscreva-se!

O objetivo principal da companhia é gerar uma receita adicional a partir das suas reservas de bitcoin. Na operação, a empresa "vende contratos de opções de venda de bitcoin com preços de exercício previamente definidos", garantidos pelas próprias reservas.

Nos contratos, há a definição de um preço para a criptomoeda em que o investidor teria direito a vender o ativo, com a Méliuz sendo obrigada a comprá-lo. O preço definido costuma ser menor que o preço do ativo no mercado à vista, ajudando investidores a limitarem perdas.

"Em caso de não exercício, a companhia retém os prêmios recebidos e reinveste em novas aquisições de bitcoin. Em caso de exercício, a companhia utiliza o caixa já reservado para adquirir bitcoin a preços potencialmente mais atrativos, estratégia alinhada à sua política de acumulação de bitcoin de longo prazo", afirma.

A Méliuz destacou ainda que "a estratégia é realizada em conjunto com parceiros estratégicos especializados em tais operações e que, atualmente, menos de 10% do caixa operacional mínimo está alocado como colateral", o que minimizaria possíveis riscos para a empresa.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

"A estratégia visa monetizar a volatilidade do bitcoin com o objetivo de ampliar gradualmente as reservas de bitcoin da companhia, preservando sua solidez financeira. Os resultados dessas operações serão divulgados de forma consolidada nas demonstrações financeiras trimestrais da companhia", disse.

Para a empresa, o novo produto de investimento reforça a posição da Méliuz como uma "Bitcoin Treasury Company", termo que se refere a empresas com reservas da criptomoeda e que desenvolvem produtos e outras estratégias para gerar receita a partir do ativo.

Recentemente, a empresa anunciou uma nova compra de US$ 1 milhão em unidades de bitcoin. A reserva da Méliuz é a maior da América Latina.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok