Meli Dólar: Mercado Livre lança no Brasil criptomoeda pareada ao dólar

O Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, anunciou nesta quarta-feira, 21, que vai permitir a compra e venda de sua criptomoeda pareada ao dólar, a Meli Dólar, para clientes no Brasil diretamente pelo seu aplicativo. O projeto é uma parceria com a empresa cripto Ripio.

Assim como outras stablecoins, a criptomoeda do Mercado Pago mantém paridade com o valor do dólar americano e tem por objetivo oferecer mais uma "opção prática e estável para a administração das finanças", segundo a empresa. Na prática, 1 unidade de Meli Dólar é equivalente a US$ 1.

Segundo informou a empresa ao Cointelegraph, neste primeiro momento, como diferencial do lançamento, o aplicativo do Mercado Pago não cobrará taxas para a intermediação das operações de compra e venda, sendo permitida a compra da Meli Dólar pelo app a partir do saldo em conta no Mercado Pago, em real, mantido pelo usuário.

“A Meli Dólar se soma à operação como mais uma solução aberta do Mercado Pago, que possui uma capacidade única de escalar produtos e serviços financeiros para todos. Atento à evolução dos criptoativos, o banco digital do grupo Mercado Livre segue continuamente oferecendo soluções para democratizar o acesso ao universo cripto e promover a inovação e o desenvolvimento financeiro dos usuários", afirma André Chaves, SVP do Mercado Pago e responsável pela operação no Brasil.

Para viabilizar a oferta da stablecoin no Brasil, foi realizada uma parceria com a Ripio que atuará como market maker e corretora nas operações realizadas pelo aplicativo do Mercado Pago. A Meli Dólar é emitida pela Meli Uruguay S.R.L., outra empresa do grupo Mercado Livre.

Sebastian Serrano, CEO e cofundador da Ripio, destaca que colaborar com a realização deste projeto da Meli Dólar traz "grande satisfação" para a empresa, que tem sede na Argentina e opera em toda a América Latina.

"Estamos entusiasmados em contribuir com uma solução segura e acessível para os usuários do Mercado Pago no Brasil que, entre outros fatores, querem proteger o seu poder de compra, em um momento de volatilidade econômica. Como exchange e custodiante das operações, a Ripio cumpre um papel importante em garantir a segurança e eficiência dessa stablecoin, fortalecendo a confiança dos usuários no ambiente digital", disse.

Mercado Livre e cripto

No ano passado, como parte de suas obrigações regulatórias como uma empresa listada no mercado de ações dos Estados Unidos, o Mercado Livre revelou uma alta de 250% na quantidade de bitcoin e outras criptomoedas mantidas pela empresa, que pertencem aos seus usuários.

A trajetória do Mercado Livre no mercado de ativos digitais remonta a dezembro de 2021, quando a empresa deu início à oferta de bitcoin e ether como opção de investimento para seus clientes. Em 2021, a empresa também anunciou a incorporação de bitcoin em seu patrimônio.