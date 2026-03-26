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McLaren entra para conselho de rede blockchain e se junta a Google, IBM e FedEx

Equipe de Fórmula 1 passa a integrar conselho da rede Hedera e aposta em colecionáveis digitais para engajar fãs globalmente

O piloto da McLaren, Lando Norris: o britânico ganhou a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo

O piloto da McLaren, Lando Norris: o britânico ganhou a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 18h00.

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A McLaren Racing, atual campeã da Fórmula 1 entre construtores, anunciou sua entrada no conselho da rede blockchain Hedera, passando a atuar na governança da plataforma ao lado de grandes empresas globais.

Com a adesão, a equipe terá direito a voto igualitário nas decisões estratégicas da rede, que já conta com companhias como Google, IBM e FedEx.

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O que é a Hedera

A Hedera é uma rede blockchain voltada para uso corporativo, que busca oferecer alta velocidade, segurança e escalabilidade para aplicações digitais. Diferentemente de outras redes, sua governança é feita por um conselho rotativo formado por até 39 organizações de diferentes setores, como tecnologia, finanças, energia e telecomunicações.

Cada membro possui o mesmo poder de voto, o que, segundo a estrutura da rede, evita concentração de decisões e amplia a participação institucional no desenvolvimento do ecossistema.

Participação na governança

Com a entrada no conselho, a McLaren passa a contribuir diretamente para o desenvolvimento de softwares e serviços da Hedera, além de participar das decisões estratégicas da rede.

A equipe destacou que a iniciativa está alinhada à sua estratégia de inovação e engajamento com fãs. Segundo Nick Martin, diretor comercial da McLaren Racing, a parceria permite explorar novas formas de interação digital.

A expectativa é que a participação da equipe ajude a ampliar o alcance da Hedera, especialmente entre o público do automobilismo.

Colecionáveis digitais e engajamento

A McLaren já iniciou projetos dentro da rede, com o lançamento de colecionáveis digitais gratuitos baseados em eventos da temporada 2026 da Fórmula 1.

Os itens são distribuídos em momentos específicos do calendário, como o Grande Prêmio da Austrália, o Grande Prêmio da China e o Grande Prêmio do Japão.

A proposta é atrair tanto fãs de automobilismo que ainda não utilizam tecnologias Web3 quanto usuários já familiarizados com o ecossistema digital.

Os colecionáveis podem ser acessados por meio de carteiras digitais da própria rede ou por sistemas de login simplificados, semelhantes aos utilizados em plataformas tradicionais da internet.

Expansão do ecossistema

A entrada da McLaren ocorre em um momento de expansão do conselho da Hedera. Recentemente, empresas de diferentes setores passaram a integrar o grupo, reforçando o posicionamento da rede como uma infraestrutura voltada ao uso corporativo.

Além disso, executivos da equipe devem participar de eventos ligados ao ecossistema, como o HederaCon, previsto para maio em Miami, durante o período do Grande Prêmio local.

A movimentação indica uma aproximação crescente entre o setor esportivo e as tecnologias baseadas em blockchain, com foco em novas formas de engajamento e monetização digital.

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