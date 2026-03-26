McLaren entra para conselho de rede blockchain e se junta a Google, IBM e FedEx

O piloto da McLaren, Lando Norris: o britânico ganhou a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo
Redação Exame
Publicado em 26 de março de 2026 às 18h00.
A McLaren Racing, atual campeã da Fórmula 1 entre construtores, anunciou sua entrada no conselho da rede blockchain Hedera, passando a atuar na governança da plataforma ao lado de grandes empresas globais.
Com a adesão, a equipe terá direito a voto igualitário nas decisões estratégicas da rede, que já conta com companhias como Google, IBM e FedEx.
A Hedera é uma rede blockchain voltada para uso corporativo, que busca oferecer alta velocidade, segurança e escalabilidade para aplicações digitais. Diferentemente de outras redes, sua governança é feita por um conselho rotativo formado por até 39 organizações de diferentes setores, como tecnologia, finanças, energia e telecomunicações.
Cada membro possui o mesmo poder de voto, o que, segundo a estrutura da rede, evita concentração de decisões e amplia a participação institucional no desenvolvimento do ecossistema.
Com a entrada no conselho, a McLaren passa a contribuir diretamente para o desenvolvimento de softwares e serviços da Hedera, além de participar das decisões estratégicas da rede.
A equipe destacou que a iniciativa está alinhada à sua estratégia de inovação e engajamento com fãs. Segundo Nick Martin, diretor comercial da McLaren Racing, a parceria permite explorar novas formas de interação digital.
A expectativa é que a participação da equipe ajude a ampliar o alcance da Hedera, especialmente entre o público do automobilismo.
A McLaren já iniciou projetos dentro da rede, com o lançamento de colecionáveis digitais gratuitos baseados em eventos da temporada 2026 da Fórmula 1.
Os itens são distribuídos em momentos específicos do calendário, como o Grande Prêmio da Austrália, o Grande Prêmio da China e o Grande Prêmio do Japão.
A proposta é atrair tanto fãs de automobilismo que ainda não utilizam tecnologias Web3 quanto usuários já familiarizados com o ecossistema digital.
Os colecionáveis podem ser acessados por meio de carteiras digitais da própria rede ou por sistemas de login simplificados, semelhantes aos utilizados em plataformas tradicionais da internet.
A entrada da McLaren ocorre em um momento de expansão do conselho da Hedera. Recentemente, empresas de diferentes setores passaram a integrar o grupo, reforçando o posicionamento da rede como uma infraestrutura voltada ao uso corporativo.
Além disso, executivos da equipe devem participar de eventos ligados ao ecossistema, como o HederaCon, previsto para maio em Miami, durante o período do Grande Prêmio local.
A movimentação indica uma aproximação crescente entre o setor esportivo e as tecnologias baseadas em blockchain, com foco em novas formas de engajamento e monetização digital.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok