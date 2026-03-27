Esporte

GP do Japão de Fórmula 1: veja horário e onde assistir ao 3º treino livre

Sessão acontece nesta sexta-feira, 27, como parte terceira etapa da temporada 2026 da Fórmula 1

Fórmula 1: GP do Japão acontece neste final de semana (Nelson ALMEIDA/AFP)

Fórmula 1: GP do Japão acontece neste final de semana (Nelson ALMEIDA/AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de março de 2026 às 06h01.

Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais

A Fórmula 1 está de volta neste final de semana com o GP do Japão. A terceira etapa da temporada de 2026 começou na última quinta-feira, 26, no circuito de Suzuka.

A programação irá seguir o formato tradicional, com treinos livres, classificação e corrida, sem a etapa sprint, mas todos os eventos serão durante a madrugada para o público brasileiro.

O primeiro e o segundo treinos livres aconteceram nesta madrugada, de quinta para sexta-feira. Já o terceiro treino está marcado para 23h30, do horário de Brasília, desta sexta-feira, 27.

A classificação será realizada na madrugada de sexta para sábado, 28, às 3h. A corrida acontece na madrugada de sábado para domingo, 29, com largada às 2h e total de 58 voltas.

Até o momento, as duas Mercedes lideram o campeonato, com George Russel e Kimi Antonelli. Em seguida estão a Ferrari, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, está em 14º lugar, com apenas dois pontos.

Onde assistir ao GP do Japão?

A transmissão no Brasil fica por conta da Rede Globo. O Sportv3 (TV fechada) exibe todas as sessões, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite a classificação e a corrida.

O serviço oficial F1 TV Pro também oferece cobertura completa.

Programação do GP do Japão

Quinta-feira, 26 de março
Treino Livre 1: 23h30

Sexta-feira, 27 de março
Treino Livre 2: 03h00
Treino Livre 3: 23h30

Sábado, 28 de março
Classificação: 03h00

Domingo, 29 de março
Corrida: 02h00

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

Mais de Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 27 de março: onde assistir ao vivo

Quanto custa a camisa oficial da Seleção? Preço surpreende e assusta

Com um a menos, França derrota Brasil por 2 a 1

Qual é o próximo amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo 2026?

Mais na Exame

Mundo

China ultrapassa EUA como maior parceiro comercial de São Paulo

Brasil

Linha 6-laranja atinge 80% das obras e deve iniciar operação em 2026

EXAME Agro

Mesmo com safra recorde de soja, lucro do produtor cai ao menor nível em 20 anos

Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Prova do Anjo e Paredão