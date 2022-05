Mark Cuban diz qual é a chave para consolidação da tecnologia blockchain

Mark Cuban, o bilionário investidor da edição norte-americana do programa Shark Tank, afirmou nesta segunda-feira, 9, que as redes blockchain que entenderem o potencial de uso da tecnologia no ambiente de negócios "tradicional", em especial os contratos inteligentes, são as únicas que irão sobreviver. “Esse será o fator decisivo”, enfatizou ele, referindo-se à chave para a consolidação da tecnologia.

Em seu perfil no Twitter, Cuban escreveu: “Cripto está passando pelo mesmo momento de calmaria que a internet passou. Depois do surgimento de aplicações empolgantes, NFTs, DeFi, P2E [play-to-earn], vimos a fase da imitação, quando as redes subsidiavam o movimento dessas aplicações para as suas redes (assim como subsídios de banda larga e armazenamento pelas startups no começo dos anos 2000)”.

Crypto is going through the lull that the internet went through. After the initial surge of exciting apps, NFTs, DeFi, P2E, we saw the imitation phase as chains subsidized the movement of those apps to their chains (ala bandwidth and storage subsidies by startups in the 2000s) — Mark Cuban (@mcuban) May 9, 2022

O bilionário, que também é dono de uma das maiores coleções de NFT do mundo e do time de basquete Dallas Mavericks, da NBA, ainda afirmou que somente as redes que perceberem que o uso de contratos inteligentes na produtividade e capacidade de gerar lucros em negócios vão sobreviver. “Esse será o próximo fator decisivo. As redes que perceberem isso serão as que vão sobreviver”, escreveu o megainvestidor.

Cuban também criticou redes de blockchain que têm o mesmo recurso de outras, segundo ele: “não precisamos de NFTs ou DeFi em todas as redes. Não precisamos de pontes para mover NFTs entre essas redes. Precisamos de contratos inteligentes no lugar de software-as-a-service”.

Cuban é uma das figuras mais importantes no universo dos criptoativos. Com fortuna estimada pela Forbes em US$ 4,7 bilhões (R$ 24 bilhões), ele já declarou que 80% de seus novos investimentos são em ativos digitais. "Os investimentos que estou fazendo agora não são em negócios tradicionais", disse Cuban. "Oitenta por cento dos investimentos que faço que não são do Shark Tank são dentro e em torno de criptomoedas”, disse ele durante participação em um podcast.

No mês passado, ele teve suas principais posições em ativos digitais reveladas, quando dados no Etherscan mostraram que sua maior posição atualmente é o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum. Em segundo lugar está um novo ativo no portfólio do empresário, a stablecoin USDC. Outros investimentos importantes de Cuban são OCEAN, do protocolo de mesmo nome, e RARI, dos NFTs Rarible.

