Bilionário do Shark Tank investe em criptomoedas: saiba quais

Além de conhecido pela edição norte-americana do programa Shark Tank, Mark Cuban se tornou um famoso investidor das criptomoedas. Suas recentes atualizações no portfólio podem trazer revelações interessantes sobre quais os criptoativos despertando o otimismo do apresentador.

De acordo com dados do EtherScan, o bilionário continua focando seus investimentos em ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, e nativa da rede Ethereum. São 14 unidades da criptomoeda, cuja cotação está em aproximadamente US$ 3 mil no momento.

Segundo Cuban, uma das razões pelo otimismo com o ether é a atualização da rede, que mudará o seu mecanismo de consenso para prova de participação, podendo tornar a criptomoeda deflacionária em breve.

No entanto, uma nova moeda conquistou o segundo lugar recentemente. Estreando em grande estilo na carteira de Cuban, a stablecoin USDC não aparecia nos investimentos antes, mas agora já representa boa parte do patrimônio em criptomoedas do investidor famoso. Com US$ 260.543 investidos, mais de 54% do portfólio está na criptomoeda de valor estável que acompanha o valor do dólar norte-americano.

Em terceiro lugar, está a criptomoeda OCEAN, do Ocean Protocol. Trata-se de um ecossistema descentralizado para o compartilhamento de dados e serviços. O investidor possui US$ 62.995 em OCEAN, ou seja, cerca de 13% de sua carteira.

Logo após, vem a RARI, criptomoeda da plataforma focada em NFTs Rarible. O token é de governança e promove a possibilidade de que investidores opinem nas decisões da plataforma, que inclusive, vai receber os NFTs da Solana nas próximas semanas. Cuban possui US$ 50.336 em tokens RARI.

Em quinto lugar, está a gOHM, token de governança da organização autônoma descentralizada (DAO) Olympus. São 5,9 gOMH, no valor de US$ 18.921. Outra criptomoeda de destaque no portfólio de Cuban é a AUDIO, moeda nativa do protocolo Audius, focado no streaming de música. O investidor, que é proprietário do time de basquete Dallas Mavericks, possui 10 mil AUDIO.

A carteira digital do bilionário do Shark Tank se tornou conhecida quando ele revelou publicamente sua coleção de NFTs, e desde então, usuários acompanham os investimentos do apresentador. No entanto, não é claro se Cuban possui outras carteiras. Ele havia revelado em janeiro que 80% de seus novos investimentos foram alocados em criptomoedas.

