Marcas usam a Web3 para explorar novos negócios e impulsionar resultados

Por Eduardo Paraske*

Vamos falar a verdade, vai! Falar de blockchain para marcas e marketeiros dá até arrepio. Parece a história do Harry Potter quando as pessoas não podem falar o nome Voldemort, e dizem “você sabe quem”. De fato, o cenário atual da Web3 necessita e vem passando por uma bela reconstrução de imagem e as marcas e empresas que vem fazendo um bom trabalho não ficam na tecnologia e sim na experiência e benefícios.

Portanto, essa reflexão é importante: você já se perguntou como a Web3 está revolucionando os modelos de negócios, as interações sociais e a maneira como nos conectamos à internet?

Originada da tecnologia blockchain, a Web3 possibilita a criação segura, transparente e descentralizada de novas formas de produzir e consumir conteúdo, produtos e serviços, diretamente entre usuários e comunidades, eliminando a necessidade de intermediários. Isso reflete a constante transformação que tanto a sociedade quanto a internet estão passando.

A Web3 está se tornando um vasto horizonte repleto de oportunidades, abraçando uma variedade de setores que vão desde a saúde, educação e segurança até recursos humanos, agronomia, varejo, finanças e entretenimento. A implementação da tecnologia blockchain está desencadeando uma revolução global em diversas empresas, com a tecnologia sendo reconhecida como uma opção alternativa em diversos setores.

Isso se deve à sua capacidade de proporcionar descentralização, imutabilidade e rastreabilidade, proporcionando maior transparência e segurança. À medida que essas mudanças transformam indústrias em todo o mundo, fica claro que a Web3 pode moldar o futuro de maneira profunda.

E para além do papo, segue aqui alguns exemplos práticos de como a Web3 vai impactar setores-chave de nosso dia a dia:

Impactos da Web3 por setor

Cuidados de saúde

O setor de saúde está colhendo os frutos da tecnologia blockchain em várias frentes, abrangendo desde a segurança de registros eletrônicos até a viabilização da telemedicina, a proteção da privacidade e segurança dos dados dos pacientes, e a rastreabilidade na indústria farmacêutica.

Destaca-se, em particular, o potencial dos registros eletrônicos de saúde, que empoderam os pacientes ao oferecer maior controle sobre seus próprios dados de saúde.

Origem dos alimentos

As tecnologias blockchain estão sendo usadas para melhorar a validação e o rastreamento da proveniência na indústria alimentícia e agrícola. Isso pode incluir a marcação de alimentos com um código de barras molecular, armazenado no blockchain, para permitir o rastreamento da cadeia de custódia e geolocalização do produto, melhorias na distribuição de produtos frescos, produção sustentável de alimentos e abordagem à distribuição desigual de suprimentos de alimentos globalmente.

Rastreando valor intangível

O uso da Web3 também tem sido aplicada para rastrear, trocar e arquivar informações intangíveis, como material cultural e registros históricos significativos. Empresas utilizam a tecnologia para preservar e compartilhar informações valiosas, como modelos 3D de edifícios e patrimônio cultural, ajudando a preservar e compartilhar ativos culturais e históricos.

As tecnologias emergentes estão também se tornando populares no mundo da publicidade e do marketing, e grandes marcas vêm explorando essa nova oportunidade.

O uso de NFTs e blockchain são as tecnologias mais adotadas por empresas com tickets médios mais elevados que desejam otimizar seus processos e aumentar a eficiência das estratégias de marketing digital.

Vou destacar alguns cases de marcas que estão adotando estratégias nessa revolução tecnológica:

Marcas que já adotaram a Web3

Nike

A marca esportiva se destaca como uma das companhias mais inovadoras na adoção da experiência da Web3. Ao fazer airdrop - uma distribuição gratuita - do primeiro token não-fungível da Nike, o MNLTH. O NFT MNLTH só é revelado quando a comunidade completa coletivamente todas as missões necessárias, eram resgatáveis por tênis NFT personalizáveis.

A marca lançou um moletom AR digital como um NFT que era resgatável por um réplica física. NFTs de tênis digital foram lançados juntamente com Skin Vials, que poderia ser usado em Cryptokicks para mudar seus projetos.

Lançamento da .SWOOSH, uma plataforma para a comunidade da Nike que cria o futuro da empresa, os usuários vão poder aprender, coletar e co-criar objetos virtuais interativos, incluindo roupas e sapatos. A empresa também lançou uma coleção de NFTs de tênis personalizáveis, batizada de Nike CryptoKicks.

Adidas

A Adidas também tem uma presença significativa na Web3. Exploraram novas maneiras de utilizar a tecnologia blockchain para aprimorar seus processos e interações com os clientes. Assim, realizou parcerias com os principais players do mercado de NFTs, Bored Ape Yacht Club, Punks Comic e Gmoney, e lançou uma coleção de NFTs. Cada uma concede aos seus proprietários acesso a benefícios que vão desde drops de coleções até eventos de lançamento.

Starbucks

A cafeteria reformulou seu programa de fidelidade para recompensar clientes fiéis com NFTs que oferecem benefícios exclusivos e explorou também parcerias com empresas de blockchain para melhorar a transparência em sua cadeia de suprimentos de café.

Visa

Na Visa Masters of Movement os fãs de futebol jogaram partidas curtas em um campo especial e seus movimentos foram transformados em NFTs.

Gucci

A luxuosa marca italiana já lançou oito projetos em web3 desde 2022. Esses incluem a compra de terrenos no Sandbox para criar um hub virtual, criando o 'Gucci Town' no Roblox e outros benefícios.

A Web 3.0 apresenta várias oportunidades para as marcas e empresas melhorarem a experiência do consumidor, expandirem seus negócios e estabelecerem a confiança com seu público-alvo. Ao estarem atentas às tendências e avanços na Web 3.0, as marcas podem se manter relevantes e competitivas no mercado atual. Abaixo vou apresentar quatro aplicações:

4 aplicações da Web3

1. Novas oportunidades de negócios

A Web 3.0 apresenta novas oportunidades para as marcas se conectarem com seus consumidores e expandirem seus negócios. A tecnologia blockchain pode ser usada para criar novos modelos de negócios descentralizados e inovadores.

2. Melhorar experiência do consumidor

A Web 3.0 pode melhorar a experiência do consumidor ao permitir que as marcas ofereçam serviços personalizados e em tempo real. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser usada para fornecer recomendações de produtos mais precisos e relevantes com base no comportamento do consumidor.

3. Transparência e segurança

A Web 3.0 é caracterizada por uma maior transparência e segurança devido ao uso de tecnologias como blockchain. Isso pode ajudar as marcas a estabelecer a confiança com seus consumidores e a proteger seus dados.

4. Maior engajamento

A Web 3.0 apresenta novas formas de engajamento com seu público-alvo, como a criação de comunidades descentralizadas e a participação em programas de incentivo. Isso pode ajudar as marcas a construir relacionamentos mais fortes e duradouros com seus consumidores.

Com tantos exemplos por aí, já podemos ter uma ideia de como botar a mão na massa na Web3. É bacana dar uma olhada nos projetos, nas experiências de diversas marcas, entender como tudo funciona de verdade e, assim, expandir nosso conhecimento sobre as engrenagens criativas e estratégicas dessa tecnologia que está crescendo sem parar.

E para dar uma pincelada do que vem por aí, a expectativa é que este mercado cresça significativamente. De acordo com uma análise recente da Emergen Research, o mercado global da Web3 atingiu US$ 3,2 bilhões em 2021 e projeta-se uma taxa de crescimento (CAGR) de 43,7%, chegando a US$ 81,5 bilhões em 2030.

E você? Vai começar por onde?

*Eduardo Paraske é cofundador e sócio da consultoria de inovação 16 01 e Deboo Web 3.0. Professor e Fundador do Tangibl3, curso de Web3. Possui mais de 18 anos de experiência em empresas multinacionais, com forte histórico em marketing, gerenciou marcas, projetos de inovação e criou estratégias para diferentes produtos e categorias para empresas.

