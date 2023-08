Adidas ‘aposta tudo’ no ‘figital’ e cria programa de apoio a artistas de NFTs

O “Three Stripes Studio”, projeto de inovação da Adidas, anunciou a criação de um programa de incentivo a artistas de tokens não fungíveis (NFTs). A marca, que já lançou diversos produtos seguindo a tendência “figital”, pode aproveitar os talentos do programa para novos lançamentos.

Chamado de “Residency by Adidas” ou “Residência por Adidas”, o programa começará em setembro durante o evento Korea Blockchain Week, em Seul, na Coréia do Sul. O objetivo é “apoiar e elevar o talento criativo digital”, segundo a Adidas em um comunicado de imprensa.

INTRODUCING: RESIDENCY BY ADIDAS 🤝 The adidas /// studio is proud to announce the global launch of "RESIDENCY by adidas" - the brand’s first digital artist-in-residence program! 🎨 pic.twitter.com/He0LAEUzQA — ALTS by adidas (@altsbyadidas) August 31, 2023

O que é figital?

O programa deverá dar aos artistas a oportunidade de mostrar o seu trabalho e participar de um projeto colaborativo com a Adidas, seguindo a tendência “figital”, ou seja, itens físicos com seus respectivos correspondentes digitais. Anteriormente, a empresa já lançou diversas coleções neste modelo.

Artistas como MonkeeMoto e Adra Kandil já foram selecionados para a primeira leva de NFTs do programa. Cada NFT será edição limitada e terá um moletom da Adidas correspondente. Os tokens, no entanto, estarão disponíveis inicialmente por cerca de US$ 250 apenas para os presentes no Korea Blockchain Week, que ocorrerá de 4 a 10 de setembro.

Enquanto MonkeeMoto, de Tóquio, no Japão, abrange o desenvolvimento de jogos e o design de conceito digital, Adra Kandil, do Líbano, une conceitos de fotografia, colagens, tipografia e montagens digitais e já colaborou com grandes marcas e grifes como Gucci, Chanel, Cartier e Roberto Cavalli.

“Pareceu um passo tão natural apostar tudo e criar um caminho e uma plataforma ainda mais fortes para alguns dos artistas mais legais e envolventes da nossa comunidade”, disse Stacey King, head global de comunicações e ativações do Three Stripes Studio.

De 6 a 11 de setembro, uma edição aberta da coleção será disponibilizada para compradores por cerca de US$ 50 cada, segundo um comunicado.

