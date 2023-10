Blockchain na construção civil: descubra as possibilidades e vantagens da tecnologia

Por Gustavo de Faria Hernandes*

A cadeia da construção civil é um dos principais motores do desenvolvimento global, no Brasil não seria diferente. A indústria por aqui prevê crescimento de 2,5% ainda em 2023, em um ritmo de três anos consecutivos de expansão acima da economia nacional, segundo informativo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). A projeção considera a evolução consistente dos últimos dois anos, o ciclo de negócios do mercado e a demanda habitacional sólida.

Embora a perspectiva e os números sejam positivos, o crescimento ainda continua 19,6% abaixo do seu maior desempenho já registrado, no início de 2014. Isso mostra que os investimentos devem passar pela infraestrutura, a fim de aumentar a participação no PIB nacional.

Nesse sentido, a produtividade é prioritária e, consequentemente, a inserção da tecnologia se torna peça-chave no processo. É justamente aqui que o blockchain entra em jogo, oferecendo soluções inovadoras e práticas que têm o potencial de revolucionar o cenário.

Desde a gestão de projetos até a supervisão de cadeias de suprimentos, a indústria enfrenta obstáculos que resultam em atrasos e custos elevados. Ao lançar mão de um avanço tecnológico já eficaz em tantas áreas, com estrutura de dados descentralizada, que registra transações de forma imutável e transparente, um universo de possibilidades pode (e deve) ser explorado.

Registro de propriedade e contratos inteligentes

A compra de terrenos e propriedades é uma parte essencial da construção civil. O blockchain pode ser usada para criar registros de propriedade seguros e transparentes, eliminando disputas e fraudes. Além disso, os smart contracts, baseados nessa tecnologia, podem automatizar pagamentos e garantir que todos cumpram seus compromissos.

Gestão de documentação

O setor lida com enorme quantidade de documentos, desde projetos e licenças até relatórios de inspeção. O blockchain permite que todas essas informações sejam armazenadas de forma segura, com acesso sempre que necessário. Isso reduz a papelada, economiza tempo e minimiza erros humanos.

Rastreabilidade de suprimentos

A rastreabilidade dos materiais é crucial para garantir a eficiência da construção. Com o blockchain, cada material é rastreado desde sua origem até a incorporação ao projeto, garantindo a conformidade com regulamentações e a qualidade dos produtos. Assim, é possível otimizar o estoque, reduzir o desperdício e aumentar a responsabilidade dos fornecedores.

Contabilidade transparente

O blockchain também pode simplificar o processo de pagamento, fornecendo um registro transparente de todas as transações. Isso torna a contabilidade mais eficiente e minimiza atrasos, o que é benéfico tanto para empresários quanto para fornecedores.

O potencial do blockchain na construção civil é evidente. Portanto, a capacitação e conscientização sobre a tecnologia são essenciais, principalmente em uma indústria resistente às mudanças. À medida que mais empresas e profissionais abraçam a causa, a construção civil pode alcançar eficiência, transparência e segurança, assim como sustentabilidade.

*Gustavo de Faria Hernandes é COO da Vellore Ventures, braço de inovação do Grupo Vellore, focado no mercado de varejo de materiais de construção e construção civil.

